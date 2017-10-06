Новости экономики за 06.10.2017
Новости Беларуси. Золотовалютные резервы Беларуси обновили четырехлетний максимум, превысив 7 миллиардов 200 миллионов долларов. На рост резервов повлияло прежде всего получение российского кредита, а также евробонды и поступления от экспортных пошлин на нефть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ОБНОВИЛИ ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЙ МАКСИМУМ
За 9 месяцев года золотой резерв страны вырос на 2,34 миллиардов долларов, увеличившись почти в 1,5 раза. В эту сумму входят не только российский кредит, но также и 600 миллионов долларов, полученные в двух траншах кредитов, привлеченные через еврооблигации и валютные заимствования Нацбанка и Минфина на внутреннем рынке.
ПОПОЛНИТЬ ГОСУДАРСТВЕННУЮ КАЗНУ
Белорусы пополнят госбюджет на без малого 41 миллион рублей.
Более 24 тысяч человек представили налоговые декларации, подоходный налог предъявили 15 тысячам.
С начала 2017 года физлица уплатили в бюджет курортный сбор на 3,8 миллиона рублей, налог за владение собаками – на 86,9 тысячи рублей. При этом досрочно (до наступления срока уплаты) уплачен налог на недвижимость на 9,7 миллиона рублей, земельный налог – на 6,1 миллиона рублей.
ПРОДАВАТЬ СТАЛИ АКТИВНЕЕ
На треть с начала года увеличился экспорт лесопродукции. Сумма биржевых сделок по результатам торгов на Белорусской универсальной товарной бирже превысила 201 миллион долларов. Существенный рост реализации можно объяснить повышенным спросом на белорусскую пилопродукцию со стороны европейских покупателей и более активным участием отечественных деревообрабатывающих предприятий в биржевых торгах.
САМОЕ ВРЕМЯ ДЕЛАТЬ ЗАПАСЫ
7 и 8 октября в столице пройдут 17 сельскохозяйственных ярмарок. Купить по низким ценам можно картофель, капусту, свеклу, морковь, лук, яблоки, груши, тыкву, клюкву, а также мед, мясо и полуфабрикаты, колбасные изделия, копчености, сыры, масло, саженцы плодово-ягодных деревьев и кустарников. Будут организованы специализированные ряды с продажей прудовой и озерно-речной рыбы.
По результатам торгов на белорусской валютно-фондовой бирже доллар подорожал на полкопейки.
Актуальный курс 1,96. Евро подешевел до 2 рублей 30 копеек. Курс российского рубля снизился незначительно и за сотню торгуют 3 рубля 41 копейку.