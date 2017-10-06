Новости экономики за 06.10.2017

Новости Беларуси. Золотовалютные резервы Беларуси обновили четырехлетний максимум, превысив 7 миллиардов 200 миллионов долларов. На рост резервов повлияло прежде всего получение российского кредита, а также евробонды и поступления от экспортных пошлин на нефть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ОБНОВИЛИ ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЙ МАКСИМУМ

За 9 месяцев года золотой резерв страны вырос на 2,34 миллиардов долларов, увеличившись почти в 1,5 раза. В эту сумму входят не только российский кредит, но также и 600 миллионов долларов, полученные в двух траншах кредитов, привлеченные через еврооблигации и валютные заимствования Нацбанка и Минфина на внутреннем рынке.

ПОПОЛНИТЬ ГОСУДАРСТВЕННУЮ КАЗНУ

Белорусы пополнят госбюджет на без малого 41 миллион рублей.

Более 24 тысяч человек представили налоговые декларации, подоходный налог предъявили 15 тысячам.