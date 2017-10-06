Правительство подготовило изменения в указ по финансовому оздоровлению сельхозпредприятий

Новости Беларуси. В указ по финансовому оздоровлению сельхозпредприятий внесут изменения. Соответствующие предложения готовят в правительстве. 6 октября об этом в ходе рабочей поездки в Гродненскую область рассказал премьер-министр Андрей Кобяков. По его мнению, необходимо принять решительные меры по привлечению инвесторов и модернизации неэффективных производств.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

По целому ряду проектов по оздоровлению наступили моменты, когда требуется без ущерба для сельхозпроизводства принять очень решительные шаги. Требуется дополнительное нормативное обсепечение.

Андрей Кобяков посетил в Гродненской области одно из хозяйств, где ознакомился с развитием овощной отрасли. Премьер-министр обратил внимание на проблему реализации продукции через торговые сети. Кроме того, побывал на сахарном комбинате, крахмальном заводе и других предприятиях региона.