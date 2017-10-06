Прямой эфир

Правительство подготовило изменения в указ по финансовому оздоровлению сельхозпредприятий

06 октября 2017 18:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В указ по финансовому оздоровлению сельхозпредприятий внесут изменения. Соответствующие предложения готовят в правительстве. 6 октября об этом в ходе рабочей поездки в Гродненскую область рассказал премьер-министр Андрей Кобяков. По его мнению, необходимо принять решительные меры по привлечению инвесторов и модернизации неэффективных производств.

Правительство подготовило изменения в указ по финансовому оздоровлению сельхозпредприятий-1

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:
По целому ряду проектов по оздоровлению наступили моменты, когда требуется без ущерба для сельхозпроизводства принять очень решительные шаги. Требуется дополнительное нормативное обсепечение.

Андрей Кобяков посетил в Гродненской области одно из хозяйств, где ознакомился с развитием овощной отрасли. Премьер-министр обратил внимание на проблему реализации продукции через торговые сети. Кроме того, побывал на сахарном комбинате, крахмальном заводе и других предприятиях региона.

# Экономика # Государственная политика в области сельского хозяйства # Андрей Кобяков

Другие новости рубрики

Все новости
Новости экономики за 06.10.2017
06 октября 2017 17:13

Новости экономики за 06.10.2017

Александр Лукашенко о качестве местных дорог: «Со всего мира собрали то, что мир делает, и нам надо на это идти»
06 октября 2017 15:10

Александр Лукашенко о качестве местных дорог: «Со всего мира собрали то, что мир делает, и нам надо на это идти»

Золотовалютные резервы Беларуси превысили 7,2 млрд долларов
06 октября 2017 12:00

Золотовалютные резервы Беларуси превысили 7,2 млрд долларов