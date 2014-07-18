В Гомельской области сразу 2 экипажа перешагнули тысячный рубеж в уборке зерновых

Новости Беларуси. На Гомельщине сразу два экипажа комбайнеров уже записали в свой актив по тысяче тонн зерна и даже больше. Примечательно, что борьба лидеров развернулась на полях агрокомбинат «Холмеч» - одного из лучших не только в регионе, но и в республике.

Александр Добриян, СТВ:

Это поле уникально. И не только своей урожайностью: сегодня здесь убирают 70% с гектара пшеницы влажностью чуть более 11%. Но главное - за моей спиной работает два комбайна - лидеры уборочной 2014 года. Оба экипажи уже перешагнули планку в тысячу тонн зерна.

На счету Василия Коваля и Виталия Ильева 1 103 тонны зерна оказалось уже на вечер 17 июля. Такого результата они добились за первые 5 дней работы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За восемь лет совместной жатвы этот экипаж сработался до автоматизма. Отсюда и результаты: в прошлом году Василий Коваль вернулся с республиканских «Дожинок» на новеньком авто. Лидерские позиции не сдаёт и в нынешнем сезоне.

Василий Коваль, старший комбайнер агрокомбината «Холмеч»:

Приятно убирать такой урожай. Аж сердце другой раз заходится. Комбайн идет однотонно, всё сплошное. Погода хорошая в этом году, на урожай не повлияла.

На пятки лидеру наступает ещё один известный на всю страну хлебороб из того же хозяйства. Александр Грань вышел в поле на день позже, но стремительно набирает обороты. Тысячный рубеж перешагнул уже сегодня до обеда.

Александр Грань, старший комбайнер агрокомбината «Холмеч»:

Соревнования у спортсменов, а мы тут хлеб убираем. Погода стоит, нужно успевать. Если начать соревноваться, то качества не будет.

Последние 10 лет Александр Грань отправлялся на республиканские «Дожинки» со своим бессменным напарником Валентином Соломахо. В этом году знаменитый тандем по объективным причинам распался. Рядом с Гранем в кабине комбайна новичок Сергей Писаренко.

Сергей Писаренко, комбайнер агрокомбинат «Холмеч»:

Грань просто так намёком сказал: возьму тебя помощником. Думал, шутит. А потом оказалось, чтоправда. Я доволен.

В целом хлеборобы Гомельской области уже убрали свыше 12% зерновых. Намолочено почти 150 тысяч тонн зерна. Средняя урожайность значительно превышает прошлогодние показатели. Так что осторожные прогнозы по поводу 10 миллионов тонн в этому году вполне могут стать реальностью.