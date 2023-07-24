Алексей Малафей: в Катаре очень заинтересованы в белорусских продуктах питания

Новости Беларуси. Беларусь входит в число государств, формирующих ядро здравомыслия в мире. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Алейник, открывая семинар с руководителями загранучреждений, который проходит в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Малафей, временный поверенный в делах Беларуси в Катаре:

На катарской стороне интересны наши продукты питания. Впервые в марте 2023 года мы привезли девять белорусских предприятий, производителей продуктов питания в Катар, они участвовали в выставке. Есть интерес к сухому молоку, маслу, творогу, куриным яйцам. Все это катарская сторона рассматривает как возможность поучаствовать нашим производителям в обеспечении продовольственной безопасности Катара.

В рамках семинара пройдет ряд деловых встреч, на которых обсудят широкий спектр тем: от информационного противоборства до актуальных вопросов сохранения исторической памяти. Итоги работы планируется подвести в пятницу, 28 июля, в МИДе.