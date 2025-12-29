Белстат: средняя зарплата в Беларуси в ноябре превысила 2700 рублей

Белорусская экономика сохраняет устойчивость и продолжает обеспечивать граждан достойным уровнем жизни. По данным Белстата, номинальная начисленная средняя зарплата работников в ноябре превысила 2700 рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уходящая пятилетка стала серьезным испытанием для предприятий: пришлось искать новых партнеров, перестраивать логистику и оптимизировать затраты. За последние годы реальные денежные доходы выросли в 1,2 раза, а реальная зарплата – почти в полтора. Выполнена задача, поставленная в 2020-м: экспортный потенциал достиг 50 миллиардов долларов.

За четыре года продажи товаров и услуг за рубеж составили 133,5 %, а только за январь-октябрь внешнеторговый оборот превысил 72 миллиарда долларов. География партнеров расширяется: визиты Александра Лукашенко в Мьянму, Алжир и Оман открывают новые перспективы для выхода на рынки сопредельных стран. Беларусь успешно поставляет продукцию в более чем сотню государств, включая Африку и Азию.

Отечественные продукты питания и техника востребованы во всем мире, а бренд «Сделано в Беларуси» становится символом качества. Экономическая стабильность подкрепляется низкой инфляцией и доверием населения к национальной валюте. Белорусский рубль уверенно используется в расчетах и сбережениях, а это – важный показатель финансовой устойчивости.