Лукашенко подписал закон о республиканском бюджете на 2026 год

Президент Беларуси подписал закон «О республиканском бюджете на 2026 год». Главный финансовый документ страны обеспечивает выполнение всех социальных обязательств государства и сохраняет устойчивость государственных финансов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что касается цифр, то утверждены доходы в сумме 54,4 млрд рублей, расходы – 58,7 млрд. По сравнению с текущим годом доходы вырастут на 12,4 %, расходы – на 10,4 %. Основной прирост доходов обеспечат НДС, подоходный налог, налог на прибыль и поступления от внешнеэкономической деятельности. Налоговая нагрузка для подавляющего большинства плательщиков остается неизменной.

Социальная направленность бюджета сохраняется. Здравоохранение, образование, социальная поддержка, культура и спорт остаются приоритетами. Финансирование этих сфер обеспечивает доступность и качество услуг для граждан.

Бюджет предусматривает увеличение финансирования и по иным приоритетным направлениям: наука, агропромышленный комплекс, поддержка экспорта. Дефицит республиканского бюджета утвержден в сумме Br4,3 млрд – менее 1,5 % ВВП.