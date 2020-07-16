Срок кредита на БелАЭС продлён на 2 года, процентную ставку снизили

Новости Беларуси. Срок больше, ставка ниже. Министерство финансов раскрыло подробности изменений, внесенных в соглашение о государственном кредите на строительство БелАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По сравнению с ранее действовавшими условиями, на два года увеличены период доступности, льготный период и, соответственно, срок кредита. Это позволит воспользоваться средствами займа на строительство станции вплоть до ее полного ввода в эксплуатацию в 2022 году.