Новости экономики за 16.07.2020

Новости Беларуси. Как изменились условия по кредиту на строительство БелАЭС и сколько еще цены на социально значимые товары пробудут под контролем государства?

С деловыми новостями наш экономический обозреватель Сергей Савицкий.

Срок кредита на БелАЭС продлен на 2 года, процентную ставку снизили

ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН НА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ТОВАРЫ ПРОДЛЕНО ЕЩЕ НА 90 ДНЕЙ

Государственное регулирование цен на социально значимые товары продлено еще на 90 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующее решение закреплено постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли.