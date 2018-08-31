Список предприятий для вхождения китайского капитала в Беларуси может увеличиться

Новости Беларуси. В Беларуси предлагается расширить перечень предприятий для вхождения китайского капитала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот перечень был сформирован в начале 2017 года и включал 20 акционерных обществ, два государственных предприятия и строительство гидроэлектростанции на реке Западная Двина. Первый проект уже успешно реализован в 2018 году. Сейчас от органов управления еще пяти предприятий поступили предложения по включению в этот список. Все они будут рассмотрены в ближайшее время.