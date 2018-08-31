В Могилеве начали серийно выпускать самые крупные в стране автокраны

﻿﻿﻿Новости Беларуси. Новая спецмашина не повторяет ни одну модель в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 60-тонник способен поднимать практически любые грузы на высоту 20-этажного дома.

Его возможностей хватит, чтобы перенести по воздуху, к примеру, железнодорожную цистерну, танк или сразу пять самосвалов. Новым автокраном уже заинтересовались за рубежом.