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В Могилеве начали серийно выпускать самые крупные в стране автокраны

31 августа 2018 07:22
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﻿﻿﻿Новости Беларуси. Новая спецмашина не повторяет ни одну модель в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 60-тонник способен поднимать практически любые грузы на высоту 20-этажного дома.

В Могилеве начали серийно выпускать самые крупные в стране автокраны -1

Его возможностей хватит, чтобы перенести по воздуху, к примеру, железнодорожную цистерну, танк или сразу пять самосвалов. Новым автокраном уже заинтересовались за рубежом.

В Могилеве начали серийно выпускать самые крупные в стране автокраны -4

Так, в ближайшие месяцы спецмашины поставят в Россию и Украину. Присматриваются к новинке и в Казахстане. Впервые всем желающим технику покажут на международной строительной выставке, которая пройдет в Минске с 4 по 7 сентября.

В Могилеве начали серийно выпускать самые крупные в стране автокраны -7

В Могилеве начали серийно выпускать самые крупные в стране автокраны -9

В Могилеве начали серийно выпускать самые крупные в стране автокраны -11

# Предприятия Беларуси # Экономика # Фотофакт

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