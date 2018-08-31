Яблоки дорожают, снова появилась клубника: что почём на продовольственных рынках Беларуси

Новости Беларуси. На продовольственных рынках царит аромат осени. Прилавки заполнены яблоками, грушами, сливами и виноградом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Снова появилась клубника. Цены начинаются от 4 рублей за самую мелкую. Малина по-прежнему продается по 3-3,5 рубля за килограмм. Очень много слив. Ценник стартует от рубля, хорошие стоят примерно 1,3-1,5 рублей. Все больше и больше появляется сортов винограда, цены от 2 рублей.

Как ни странно, но на фоне небывалого урожая дорожают яблоки. Теперь кило крупных и красивых стоит около 2 рублей. На овощных рядах почти без изменений: помидоры до рубля, перцы в среднем по 2, картошка по 55 копеек, огурцы – 80, морковь свекла и кукуруза по рублю.