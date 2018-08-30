Новости экономики за 30.08.2018

﻿﻿Новости Беларуси. Экономическое развитие страны, рост ВВП, снижение инфляции и стабилизация валютного курса позволили Европейскому банку реконструкции и развития приступить к кредитованию в белорусских рублях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

30 августа подписано соглашение с двумя белорусскими банками, каждый из которых получил по 20 миллионов. Займы предоставлены на срок до двух лет и будут направлены только в реальный сектор экономики на финансирование микро-, малого и среднего предпринимательства.

Белорусы стали больше тратить на непродовольственные товары и оплату услуг, меньше – на продукты питания

Мозырский НПЗ нарастил выпуск бензина АИ-95 почти на 9 % в 2018 году

«Налог на Google» пополнил бюджет Беларуси почти на 7 млн рублей в 2018 году

Найти позицию услуги станет проще. ЕРИП завершает реформирование дерева услуг