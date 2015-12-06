«Переходный период» заканчивается: как будут работать предприниматели с 1 января

Новости Беларуси. Как поставить бизнес на цивилизованные рельсы. К этому вопросу, а порой и острой дискуссии между властью и бизнес-сообществом обращались не раз. Серьезный разговор состоялся весной 2015 года в одном из столичных торговых центров, куда приехал и президент. Речь тогда шла о продаже так называемых несертифицированных товаров. Тема для ИП, безусловно, болезненная, и в один день сменить правила игры, конечно же, трудно. Компромисс, который устроил все стороны, тогда нашли: 10 месяцев переходного периода, чтобы продать все остатки, на которые государство весь этот год закрывало глаза, и больше не возвращаться к проблеме.

С 1 января для белорусских предпринимателей начинают действовать новые правила торговли.

Как хорошая хозяйка заранее готовится к празднику, так и Марина как ответственный ИП заранее взялась за документацию, когда стало понятно, что без сертификатов и накладных есть шанс просто «прогореть». Марина продает детскую обувь.

Марина Семченкова, предприниматель (Витебск):

Мы, вообще, изначально вот эту самую обувь возили с рынка, когда еще был «Черкизовский» открыт. И обувь хорошая, нормальная была, но мы поняли, что надо возить уже с документами, потому что указ вышел.

Почти половина российских поставщиков этого товара имели «липовые» сертификаты качества. Понадобилось время и масса усилий, чтобы найти надежные фирмы.

Еще как вариант: предприниматели могут закупаться на белорусских оптовых базах. Но в любом случае с 1 января нужно документально подтверждать, что за товар вы купили, его происхождение и то, какого он качества. На то, чтобы распродать остатки и разобраться с сопроводительными документами, предпринимателям был дан так называемый «переходный период». Это стало итогом большого разговора президента с предпринимателями еще в марте.

По сути, ИПэшники получили полтора года отсрочки, чтобы научиться работать по-новому. 31 декабря это время истекает. На такие меры пошла власть, чтобы поддержать малый бизнес.

Марина Семченкова, предприниматель (Витебск):

Им помогло это, остатков у людей реально было много. За столько лет работы у них накапливается большое количество остатков. Конечно, они смогли это продавать.

Но даже сертификаты – полбеды. Кто хотел, тот успел. Сопроводительные документы на товар (накладные, счет-фактуры) вызывают массу вопросов у налоговых служб.

Александр Калинин, председатель ОО «Белорусский союз предпринимателей»:

Вопрос в том, что документы, получаемые в Российской Федерации, зачастую не подтверждаются самими продавцами. В силу того, что они не платят налоги, они считают, что раз товар уехал в Беларусь, то о нем никто не знает и не вспомнит. Реализацию этих товаров они нигде не отражают. Мы имеем сейчас новое явление, что у предпринимателя документы есть, им вменяют ответственность за противоправные действия иностранных партнеров.

Предпринимательские союзы поднимают и вопрос о соразмерности штрафов за работу по оказавшимся недействительными документам. Ответ из госорганов прост: для тех, кто готов работать «по-белому», выход всегда есть.

Ольга Леошко, начальник отдела предпринимательства комитета экономики Мингорисполкома:

Сегодня федеральная служба России на сайте nalog.ru разместила всю информацию о своих предприятиях, которые работают на территории Российской Федерации. И сегодня любой предприниматель республики может через Интернет-ресурс проверить своего поставщика.

В стране мелкой розницей занимается больше 60 тысяч индивидуальных предпринимателей. Только тысяч 13 из них сегодня распродают остатки. Есть мнение, что многие маленькие бизнесмены просто «лукавят» – тянут до последнего, надеясь на новые послабления. Но это как минимум ставит в неравные условия тех предпринимателей, кто уже перестроился, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Леошко, начальник отдела предпринимательства комитета экономики Мингорисполкома:

С 1 января все-таки те, кто уже решил для себя работать, выйдут на работу на рынки, торговые центры. Есть, конечно, некоторые моменты раскачивания ситуации в надежде вернуть прежние условия, которые были приемлемы. Не секрет, что все-таки ряд предпринимателей привыкли работать по-старому, реализуя где-то приобретенный товар по «серым» схемам. Прежде всего должны думать о покупателях. Сегодня покупатель имеет право купить товар, не беспокоясь о его качестве.

Впрочем, все проблемы, с которыми сталкивается малый бизнес, готовы обсуждать. Для этого был создан общественно-консультативный совет по развитию предпринимательства при Минэкономики. Чтобы находить компромиссы. Вопросы, которые можно урегулировать, госорганы возьмут на контроль. Но, как и договорились власти и предприниматели, 1 января станет днем, когда начинают действовать новые правила.