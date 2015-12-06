Кредит МВФ для Беларуси и пенсионный возраст: как это связано и сколько средств может выделить фонд

Новости Беларуси. Присматривается Международный валютный фонд и к белорусской экономике. В этом зеркале специалисты МВФ желают рассмотреть повод для запуска масштабной программы финансирования. Цена вопроса – 3 миллиарда долларов. Этот кредит международная финансовая структура выделит только на определенных условиях. И здесь нужен взвешенный подход и, главное, соблюдение национальных интересов, что на неделе стало поводом большого разговора у главы государства.

Кредитами международного валютного фонда сейчас пользуются 35 стран. Проценты выгодные, суммы крупные, так что организация очень избирательно подходит к кандидатам на такие деньги. Но бесплатный сыр только в мышеловке, а не в большой политике. В замен фонд обычно предлагает произвести экономические реформы, уменьшить дотации и обратиться к рыночным принципам.

Валерий Палховский, финансовый аналитик:

Мы уже давно осознали, что нам необходимо проводить определенные структурные реформы в экономике, потому что, в принципе, сама экономическая модель нуждается в реформировании. Конечно, мы можем это сделать и без кредитной поддержки МВФ, но, я думаю, с этим было бы проще.

Беларусь постоянно находится в тесном контакте с МВФ. В 2009 году уже была реализована программа «Стенд-бай» на 3,5 миллиарда долларов. В сентябре, будучи в Нью-Йорке, Александр Лукашенко провел переговоры с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард. После в Минске побывали эксперты фонда во главе с руководителем миссии Питером Долманом. Новое предложение не заставило себя ждать.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

В условиях МВФ 3 миллиарда долларов под 2,28% годовых на 10 лет.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Хороший кредит, хороший объем, который я у них просил, и процент хороший. Ни Россия, никто нам под такой процент деньги не дает, поэтому это выгодно, не обсуждается.

Готова ли Беларусь к реформам? Этот вопрос обсуждает весь экономический штаб страны. Нужно брать во внимание чувствительные для людей моменты. Все-таки в республике социальная сфера в приоритете.

Александр Лукашенко:

Мы пойдем только на то совершенствование того, что у нас есть. Только тогда пойдем, когда будем уверены, что в результате, к примеру, повышения тарифов на ЖКХ люди будут в состоянии заплатить по счетам. Если это приватизация, мы должны быть уверены, что это будет приватизация честная, чистая, открытая и, самое главное, конкурентная. Если мы говорим о том, что нам надо повышать пенсионный возраст, о чем нам, кстати, МВФ настоятельно рекомендует, я перед выборами об этом сказал, не боясь никакого популизма, что моя абсолютная убежденность – нам надо повышать пенсионный возраст, и назвал причины. Но при этом я сказал, что мы должны посоветоваться с нашим народом. Мы должны услышать народ.

По поводу возможного повышения пенсионного возраста уже давно идет дискуссия в поисках золотой середины. Мол, с одной стороны, пособия тогда увеличатся. А с другой, людей старшего возраста не так охотно берут на работу.

Но есть и те, кого заставить уйти на заслуженный отдых – большая задача.

Минчане:

Постепенно надо увеличивать, как во всем мире.

Когда люди уходят на пенсию, они раньше стареют, когда без работы. Какой-то двигатель здоровья, мне кажется, это. В разумных пределах, на пару лет, можно повысить.

Я считаю, что пенсионный возраст стоит и надо повышать, потому как все нагрузки в дальнейшем лягут на плечи наших детей и внуков.

Работающих пенсионеров сейчас огромное количество. Людмила 26 лет отдала своему предприятию.

Людмила Миклашевич, формовщик колбасных изделий мясокомбината:

Я сейчас уже три года нахожусь на пенсии. Работа мне нравится, еще, как говорится, полна сил. И, конечно же, я бы еще хотела поработать, быть полезной комбинату и, естественно, улучшить свое материальное положение.

Предпринимать такие серьезные шаги на законодательном уровне одним махом никто не собирается. Об этом ясно сказал президент. Если концепция реформ МВФ будет конфликтовать с политическим курсом, последнее слово остается за государством. Переговоры в госорганах Беларуси были очень интенсивные. Иногда длились по 14-16 часов в сутки, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Мы должны действовать в интересах собственного народа. И если в МВФ нас не поддержат и не поймут, в этом нет трагедии. Будем дальше с ними работать или не работать вообще. Я хочу сказать, что главное – это наш народ и наше государство. Из этого мы должны исходить. Но еще раз подчеркиваю: они мне всю программу перечислили в присутствии Павла, который был на переговорах, и я нигде им не сказал «нет». Нигде. Ни по тарифам, ни по возрасту, ни по зарплатам. Нигде. Понимая о том, что это нормальное разумное предложение. Но с бухты-барахты делать нельзя. Сломаем страну, обидим народ, дестабилизируем обстановку.

И все же на международном финансовом рынке Беларусь уже зарекомендовала себя надежным партнером. И условия, выдвинутые МВФ, соответствуют степени доверия. Так что эксперты уже говорят о том, что страна вплотную приблизилась к трехмиллиардному траншу.