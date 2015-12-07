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Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь за 6 декабря: перспективы развития белорусского автомобильного производства

07 декабря 2015 14:20
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6 декабря вопрос «что происходит?» мы обращаем к коллегам, пользователям, специалистам в отношении белорусского транспорта. Наше внимание, одновременно и гордость, и тревога прикованы к нашим гигантам, как к детям: МАЗ, БЕЛАЗ, Белкомунмаш, Минский завод колесных тягачей. И, в общем-то, от успеха этих предприятий зависит благосостояние очень и очень многих семей.

Легковой автомобиль белорусского производства – это не просто гордость и демонстрация своих собственных возможностей перед соседями. Это тоже миллионы долларов, которые вывозятся нашими гражданами в поисках иногда поддержанных автомобилей, иногда новых. И, опять-таки, рабочие места и благосостояние для наших с вами сограждан, для ваших семей.

Гости программы:
Ольга Политико, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь;
Валерий Шелег, заведующий кафедрой машиностроительного факультета Белорусского национального технического университета, доктор технических наук, профессор;
Александр Сенкевич, экономист;
Дмитрий Батраков, директор СЗАО «Белджи»;
Сергей Варивода, заместитель председателя Белорусской научно-промышленной ассоциации, заместитель председателя Белорусской автомобильной ассоциации;
Алексей Ваганов, бизнесмен

и другие.

# Экономика # Автомобилестроение в Беларуси # Дмитрий Батраков # Ольга Политико # Сергей Варивода # Валерий Шелег

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