Прямой эфир

Создание «умных городов» и развитие возобновляемой энергетики. Что обсуждают на Белорусско-германском энергетическом форуме в Минске

08 октября 2018 16:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Эти темы стали центральными на Белорусско-германском энергетическом форуме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он собрал в Минске десятки экспертов.

Создание «умных городов» и развитие возобновляемой энергетики. Что обсуждают на Белорусско-германском энергетическом форуме в Минске-1

В этой отрасли две страны уже давние партнеры. Белорусские предприятия тесно работают с немецкими компаниям не первый год: на наш энергетический рынок привлекаются зарубежные специалисты, технологии и инвестиции. Так, результатом встречи станет подписание меморандума о дальнейшем сотрудничестве.

Создание «умных городов» и развитие возобновляемой энергетики. Что обсуждают на Белорусско-германском энергетическом форуме в Минске-4

Ольга Прудникова, заместитель министра энергетики Беларуси:
Для нас очень важны сегодня вопросы цифровой экономики. Здесь Германия продвинулась очень далеко. Конечно, благодарны им за то, что они с нами могут поделиться своим неоценимым опытом.

Также в ходе этого форума будет проведен ряд круглых столов, панельных дискуссий, где наши эксперты смогут обменяться достигнутой информацией, проработать и подписать необходимые соглашения договоренностей, которые послужат нашему долгосрочному сотрудничеству в будущем.

Создание «умных городов» и развитие возобновляемой энергетики. Что обсуждают на Белорусско-германском энергетическом форуме в Минске-7

Кристина Хаверкамп, директор немецкого энергетического агентства:
Этот форум представляет собой центральную платформу по обмену мнениями, опытом в сфере энергоэффективности возобновляемой энергетики, энергетических систем. Здесь мы планируем научиться полезному друг у друга.

Германское министерство экономики, энергетики поддерживает этот форум, делегирует сюда экспертов, и здесь мы интенсивно развиваем наши контакты, в том числе и за рамками форума.

Отметим, что сегодняшняя встреча открывает энергетическую неделю. Самые острые и актуальные вопросы отрасли обсуждают в Минске около 300 компаний.

Создание «умных городов» и развитие возобновляемой энергетики. Что обсуждают на Белорусско-германском энергетическом форуме в Минске-10

Создание «умных городов» и развитие возобновляемой энергетики. Что обсуждают на Белорусско-германском энергетическом форуме в Минске-12

# Беларусь-Германия # Экономика # Ольга Прудникова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Миссия МАГАТЭ прибыла в Беларусь, чтобы оценить готовность служб БелАЭС обеспечивать безопасность на объекте
08 октября 2018 12:06

Миссия МАГАТЭ прибыла в Беларусь, чтобы оценить готовность служб БелАЭС обеспечивать безопасность на объекте

Белорусский энергетический и экологический форум стартует в Минске: программа форума
08 октября 2018 06:31

Белорусский энергетический и экологический форум стартует в Минске: программа форума

Первое подорожание месяца: с 7 октября в Беларуси изменяются цены на топливо
06 октября 2018 12:26

Первое подорожание месяца: с 7 октября в Беларуси изменяются цены на топливо