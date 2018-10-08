Создание «умных городов» и развитие возобновляемой энергетики. Что обсуждают на Белорусско-германском энергетическом форуме в Минске

Новости Беларуси. Эти темы стали центральными на Белорусско-германском энергетическом форуме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он собрал в Минске десятки экспертов.
Новости Беларуси. Эти темы стали центральными на Белорусско-германском энергетическом форуме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он собрал в Минске десятки экспертов.
В этой отрасли две страны уже давние партнеры. Белорусские предприятия тесно работают с немецкими компаниям не первый год: на наш энергетический рынок привлекаются зарубежные специалисты, технологии и инвестиции. Так, результатом встречи станет подписание меморандума о дальнейшем сотрудничестве.
Ольга Прудникова, заместитель министра энергетики Беларуси:
Для нас очень важны сегодня вопросы цифровой экономики. Здесь Германия продвинулась очень далеко. Конечно, благодарны им за то, что они с нами могут поделиться своим неоценимым опытом.
Также в ходе этого форума будет проведен ряд круглых столов, панельных дискуссий, где наши эксперты смогут обменяться достигнутой информацией, проработать и подписать необходимые соглашения договоренностей, которые послужат нашему долгосрочному сотрудничеству в будущем.
Кристина Хаверкамп, директор немецкого энергетического агентства:
Этот форум представляет собой центральную платформу по обмену мнениями, опытом в сфере энергоэффективности возобновляемой энергетики, энергетических систем. Здесь мы планируем научиться полезному друг у друга.
Германское министерство экономики, энергетики поддерживает этот форум, делегирует сюда экспертов, и здесь мы интенсивно развиваем наши контакты, в том числе и за рамками форума.
Отметим, что сегодняшняя встреча открывает энергетическую неделю. Самые острые и актуальные вопросы отрасли обсуждают в Минске около 300 компаний.