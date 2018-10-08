Создание «умных городов» и развитие возобновляемой энергетики. Что обсуждают на Белорусско-германском энергетическом форуме в Минске

Новости Беларуси. Эти темы стали центральными на Белорусско-германском энергетическом форуме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он собрал в Минске десятки экспертов.

В этой отрасли две страны уже давние партнеры. Белорусские предприятия тесно работают с немецкими компаниям не первый год: на наш энергетический рынок привлекаются зарубежные специалисты, технологии и инвестиции. Так, результатом встречи станет подписание меморандума о дальнейшем сотрудничестве.

Ольга Прудникова, заместитель министра энергетики Беларуси:

Для нас очень важны сегодня вопросы цифровой экономики. Здесь Германия продвинулась очень далеко. Конечно, благодарны им за то, что они с нами могут поделиться своим неоценимым опытом. Также в ходе этого форума будет проведен ряд круглых столов, панельных дискуссий, где наши эксперты смогут обменяться достигнутой информацией, проработать и подписать необходимые соглашения договоренностей, которые послужат нашему долгосрочному сотрудничеству в будущем.