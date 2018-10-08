Миссия МАГАТЭ прибыла в Беларусь, чтобы оценить готовность служб БелАЭС обеспечивать безопасность на объекте

Новости Беларуси. Миссия МАГАТЭ начала работу в Беларуси. Эксперты прибыли для того, чтобы оценить готовность служб и подразделений, обеспечивающих безопасность АЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как уже не раз отмечалось, строится станция по современным международным стандартам, а главным условием при ее возведении определена именно безопасность. Потому для объективной оценки страна в очередной раз пригласила группу экспертов. За две недели они ознакомятся с технической оснащенностью и готовностью наших специалистов работать в аварийных условиях. По результатам визита миссия представит финальный отчет.

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Решение на привлечение экспертов, миссии, партнерских проверок Евросоюза – это решение нашей страны. Это наше дело. И мы для того, чтобы убедиться, что всё делаем правильно и, самое главное, показать, что мы открыты в деятельности по вопросам строительства станции и обеспечения безопасности, приглашаем миссии.

Мы с 2010 года ведем практические тренировки, обучение наших сотрудников. Поэтому мы с уверенностью можем говорить, что мы готовы к любым ситуациям.

Напомним, недавно наша страна успешно прошла так называемые стресс-тесты. Основная задача их была – оценить устойчивость АЭС к неблагоприятным природным воздействиям. Таким образом, в Беларуси уверены, что полностью готовы грамотно реагировать на любую угрозу.