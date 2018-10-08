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Белорусский энергетический и экологический форум стартует в Минске: программа форума

08 октября 2018 06:31
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Новости Беларуси. Современные технологические решения в области энергетики, нефтехимии, энергосбережения и экологии. 8 октября в Минске начинает работу Белорусский энергетический и экологический форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нем примут участие более 300 организаций из 15 стран.

Белорусский энергетический и экологический форум стартует в Минске: программа форума-1

Программа форума насыщенная – конференции, семинары, круглые столы, презентации компаний. Также будут рассмотрены цели устойчивого развития в энергетике, экологии, энергоэффективности, науке и инновациях, перспективы развития ядерной энергетики, проект «Умная энергетика» для промышленных производств, жилых зданий и городов.

Белорусский энергетический и экологический форум стартует в Минске: программа форума-4

Белорусский энергетический и экологический форум стартует в Минске: программа форума-6

# Государственная политика в области энергетики # Экономика # Фотофакт

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