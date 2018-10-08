Белорусский энергетический и экологический форум стартует в Минске: программа форума

Новости Беларуси. Современные технологические решения в области энергетики, нефтехимии, энергосбережения и экологии. 8 октября в Минске начинает работу Белорусский энергетический и экологический форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нем примут участие более 300 организаций из 15 стран.