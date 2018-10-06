Первое подорожание месяца: с 7 октября в Беларуси изменяются цены на топливо

Новости Беларуси. С 7 октября на заправках Беларуси изменятся цены на автомобильное топливо. С начала осени это шестое изменение цен, а с начала года – восемнадцатое.

Как сообщается на сайте «Белнефтехима», с воскресенья приобретение топлива будет обходиться на 1 копейку дороже за каждый литр.

АИ-92-К5-Евро – 1 рубль 38 копеек,

АИ-95-К5-Евро – 1 рубль 46 копеек,

АИ-98-К5-Евро – 1 рубль 67 копеек,

ДТ – 1 рубль 46 копеек.

Начиная с августа в концерне, вероятно, начали придерживаться принципа «одно подорожание в неделю».