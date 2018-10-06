Первое подорожание месяца: с 7 октября в Беларуси изменяются цены на топливо

Новости Беларуси. С 7 октября на заправках Беларуси изменятся цены на автомобильное топливо. С начала осени это шестое изменение цен, а с начала года – восемнадцатое.
Как сообщается на сайте «Белнефтехима», с воскресенья приобретение топлива будет обходиться на 1 копейку дороже за каждый литр.
АИ-92-К5-Евро – 1 рубль 38 копеек,
АИ-95-К5-Евро – 1 рубль 46 копеек,
АИ-98-К5-Евро – 1 рубль 67 копеек,
ДТ – 1 рубль 46 копеек.
Начиная с августа в концерне, вероятно, начали придерживаться принципа «одно подорожание в неделю».
Предыдущее изменение цен было 30 сентября – здесь подробнее.