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Первое подорожание месяца: с 7 октября в Беларуси изменяются цены на топливо

06 октября 2018 12:26
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Новости Беларуси. С 7 октября на заправках Беларуси изменятся цены на автомобильное топливо. С начала осени это шестое изменение цен, а с начала года – восемнадцатое.  

Как сообщается на сайте «Белнефтехима», с воскресенья приобретение топлива будет обходиться на 1 копейку дороже за каждый литр.  

АИ-92-К5-Евро – 1 рубль 38 копеек,  

АИ-95-К5-Евро – 1 рубль 46 копеек,  

АИ-98-К5-Евро – 1 рубль 67 копеек,  

ДТ – 1 рубль 46 копеек.  

Начиная с августа в концерне, вероятно, начали придерживаться принципа «одно подорожание в неделю».  

Предыдущее изменение цен было 30 сентября – здесь подробнее.  

# Бензин # Экономика

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