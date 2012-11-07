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В Чечерском районе новый свинокомплекс обеспечил новые рабочие места

07 ноября 2012 14:19
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Новости Беларуси. В Гомельской области к 7 ноября открылся современный свинокомплекс на 13 тысяч голов. Ставка сделана на европейские породы. Мощность производства - до 2,5 тысяч тонн мяса в год.  Таких показателей намерены достичь уже через год. Значительная часть прибыли предприятия пойдет на развитие всего Чечерского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудник свинокомплекса:
У нас здесь увеличился штат работников. Теперь 73 человека будет занято на производстве. Ранее в свиноферме насчитывалось около 3 тысяч свиней, сейчас же на 12,5 тысяч.

# Экономика # Государственная политика в области сельского хозяйства # Фотофакт

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