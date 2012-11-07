Гродненская ГЭС заработала, она сможет обеспечить электроэнергией весь город

Новости Беларуси. Гродненская ГЭС вышла на проектную мощность. Новая электростанция начала работать ещё в сентябре. Постепенно оборудование переходило из тестового режима в рабочий. Подобный гидротехнический объект построен в Беларуси впервые и рассчитан на выработку 17 мегаватт электроэнергии в год.

По проекту окупаемость ГЭС - 20 лет, а срок службы турбин полвека. Несомненный плюс - это экологически чистый возобновляемый источник энергии. Станция способна обеспечить электроэнергией такой город как Гродно. Подобную станцию, но с большей мощностью, уже начали возводить и в Витебской области на Западной Двине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Зубрицкий, директор «Гродненской электрической сети» филиала РУП «Гродноэнерго»:

На сегодняшний день выполнены практически все работы пусконаладочные по всем системам. Что-то где-то шлифуется. С начала эксплуатации выработка составила более 12 миллионов киловатт часов. Это позволило сэкономить более 3 миллионов метров кубических газов.