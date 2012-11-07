Батура: 500 дойных голов обслуживают 8 молодых людей до 25 лет

Новости Беларуси. 20 роботизированных ферм откроются в Минской области до конца года. Об этом говорил сегодня губернатор области Борис Батура во время визита на сельхозпредприятие «Городея» в Несвижском районе. Здесь открыли вторую очередь молочно-товарной фермы с роботизированным доением. На одну машину приходится 60 голов. Это не только значительно экономит время, но и повышает производительность. Молоко получают «экстра»-класса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Борис Батура, председатель Минского областного исполнительного комитета:

За такой фермой будущее. Ведь практически 500 дойных голов, а обслуживают 8 человек. И обслуживает кто? Молодые люди до 25 лет. Поэтому, конечно же, говоря о будущем сельского хозяйства, о его эффективной работе, конечно же, надо стремиться, чтобы везде со временем были такие фермы.