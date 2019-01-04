Совмин утвердил новые нормативы финансирования школ

Новости Беларуси. В 2019 году меняется принцип финансирования школ Беларуси. До этого оно осуществлялось в зависимости от количества классов, в котором могло быть от 5 до 30 учеников. Теперь бюджетные деньги выделяются исходя из количества обучающихся детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И вот Совет министров утвердил нормативы. Расходы на обучение и воспитание одного городского ученика составят 1668 рублей. Для сельских населенных пунктов цифра в два раза выше – 3808 рублей. В норматив включены расходы на оплату труда педагогов и других работников, компенсация расходов на приобретение учебной методической литературы, оплата ремонта и текущей жизнедеятельности учебного заведения.