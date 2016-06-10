Совместный студенческий бизнес-инкубатор России и Беларуси: что это такое?

Сегодня в программе «Простые вопросы» - Татьяна Селиверстова, заместитель председателя Российского Союза Молодежи.

В заголовках Форума написано, что молодежная политика – одна из основных тем. Ваши контакты с БРСМ связаны с конкретными людьми или это на уровне общественных организаций?

Татьяна Селиверстова, заместитель председателя ООО «Российский Союз Молодежи»:

Конечно, стоит отметить, что для Российского Союза Молодежи является стратегическим партнером БРСМ. Мы работаем уже на протяжении нескольких десятков лет, реализуем совместные программы, проекты. То есть это такое системное межгосударственное сотрудничество двух крупнейших общественных молодежных объединений.

Когда речь идет о молодежной политике или, скажем, об аналогичном форуме, все время используются такие формулировки – «площадка», «совместные проекты». Но широкой массе хочется узнать, назовите что-нибудь конкретное, что можно потрогать руками, увидеть в действии.

Татьяна Селиверстова:

Начну с малого. Это гуманитарный творческий проект РСМ и БРСМ. В этом году состоятся юбилейные мероприятия. И называется это международный конкурс красоты и грации «Королева весна». Мы приглашаем также большое количество победительниц в своих странах, красавиц, но основными участницами являются молодые девушки из Беларуси и России. Этот фестиваль проходит ежегодно. Год проходит в России – финал. Год проходит в Беларуси. И так мы чередуем уже на протяжении более 20 лет.

То же самое лагерь «Беларусь». Это тот лагерь, в рамках которого мы объединяем студентов и работающую молодежь трех стран: Латвия, Россия и Беларусь. Мы проводим очень много инновационных и предпринимательских проектов. Вот буквально в том году РСМ на территории Москвы провел первый форум науки и инноваций стран БРИКС и Евразийского экономического союза. То есть мы смогли пригласить молодых инноваторов и предпринимателей из разных стран.

Я видел ваше выступление на этом форуме. Вы говорили, что создали что-то вроде бизнес-инкубатора.

Татьяна Селиверстова:

Да, и после этого форума мы осознали тот факт, что сегодня между инноваторами и предпринимателями нет такой системной взаимосвязи в сфере сотрудничества. Мы понимаем, что культурно-гуманитарное сотрудничество между молодежью разных стран – оно установлено. Спортивные соревнования проходят. Какие-то обмены студентами тоже проходят. Но это не та система, которая может позволять нам экономически расти.

Скажите, а вот в отношениях России и Беларуси. Можно ли создать какую-то модель сотрудничества или все-таки что касается бизнеса в отличие от творчества и спорта – это конкурентная среда и должен выживать сильнейший без всякой дополнительной объединяющей помощи?

Татьяна Селиверстова:

Буквально вчера мы в рамках российско-белорусского молодежного форума успели затронуть этот вопрос – вопрос создания совместного студенческого бизнес-инкубатора России и Беларуси. Идея была поддержана руководством БРСМ. Надеюсь, что в следующем году мы этот бизнес-инкубатор обязательно запустим при поддержке в том числе профильных министерств образования.

На практике это будет как выглядеть? Молодые талантливые ребята, которые пытаются проявить себя в бизнесе, будут выбрасывать идеи, которыми потом воспользуются взрослые?

Татьяна Селиверстова:

Нет. Здесь очень важно понимать, что с ними будут работать наставники и реальный сектор бизнеса. С каждой командой будет работать ментор – тот человек, который сможет ребятам объяснить тот факт, что вы здесь находитесь не только в течение двух месяцев. Вместе с вами давайте строить бизнес. Необязательно осваивать те идеи, которые уже у молодого человека есть, возможно, незапатентованы. Нужно создавать что-то новое, совместное. То есть это будет очень четко консолидироваться с точки зрения того, что в команде будет работать каждый. И когда они, возможно, разъедутся друг от друга, они друг без друга не смогут этот проект продолжать. В силу того, что один человек не обладает теми знаниями, которые есть у напарника из России, и наоборот. То есть, таким образом, это будет командообразующее мероприятие.