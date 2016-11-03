Совместное производство тракторов и экономическое взаимодействие: в Бишкеке открылся саммит ШОС

Новости Беларуси. В Кыргызстане возобновили сборку белорусских тракторов. Торжественная церемония открытия производства прошла в Бишкеке.

Этот город 3 ноября стал центром континентальной политики. На заседании Совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества – Беларусь здесь в качестве наблюдателя – говорили об экономическом взаимодействии. Предложение нашей страны – расширять производственную кооперацию.

Что-то – от «Запорожца», что-то – от «Москвича», мотор – из мотоцикла, рефрижератор – из бытового холодильника. Сюжет одного из местных телеканалов о кыргызских фермерах, которые собирают тракторы своими руками. Фермеры-самоделкины не от хорошей жизни. Надежная железная лошадка стоит дорого.

Гонки фермеров-трактористов – это как техиспытания перед новым полевым сезоном. Надо подобрать самое надежное сочетание деталей, чтобы не застрять в поле.

Тот самый – синего цвета – «Беларус 82.0» гораздо экономнее и универсальное. И вспашет, и еще много чего сделает. В новом сезоне на кыргызстанских полях появятся свои «Беларусы». В Бишкеке 3 ноября заработал сборочный цех тракторов МТЗ.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Нынешнее сборочное производство, мне говорили о том, что его мощность годовая – 500 тракторов в год, директор меня поправил: «И 5 тысяч можем». Мы только рады.

Отдел продаж предприятия нацелен еще на Китай, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан.

Анатолий Черных, генеральный директор ОСОО «Автомаш-радиатор» (Кыргызстан):

На внутренний в среднем примерно 300-350 машин в год. Все остальное – на экспорт. То есть все будет зависеть от того, как будем продавать. Я вам сказал мощность конвейера, а надо еще продать.

Если комбайны «Полесье» в Кыргызстане еще в новинку, то бренд «Беларус» хорошо знаком со времен Союза. А синий цвет трактора в тон не только никогда не замерзающему горному озеру Иссык-Куль, но и саммиту Шанхайской организации сотрудничества. Кстати, она в 2016 году отмечает 15-летний юбилей, а Минский тракторный – 70-летний.

И если на саммите некоторые еще только говорят о производственной кооперации, Беларуси есть чем похвастаться в этом плане уже сегодня. С пылу-жару открытие сборочного цеха МТЗ в Бишкеке.

К Шанхайской организации наша республика присоединилась как наблюдатель всего-то год назад в Уфе. Сейчас большая азиатская экономическая инициатива расширилась еще на полтора миллиарда потребителей за счет Индии и Пакистана. Они стали полноправными членами. И теперь это рынок с тремя миллиардами человек. Считай, полмира.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

В части экономического взаимодействия мы полностью разделяем идею российских партнеров по тесной интеграции Евразийского экономического союза и ШОС. Такой подход поддерживается руководством Беларуси и созвучен нашей инициативе «интеграция интеграций». Со своей стороны мы поддерживаем намерения и конкретные планы китайских партнеров по участию наших стран в инициативе экономического пояса «Шелкового пути», по созданию платформ сотрудничества в сфере промышленности, транспорта и коммуникаций, инновационного и финансового сотрудничества, информационных технологий.

Похоже, Шанхайская организация сотрудничества ставит новую планку. Странам-участницам инициативы нужны совместные экономические проекты. Поэтому в ближайшее время могут появиться Банк и Фонд развития Шанхайской интеграции. Своего рода касса взаимопомощи под взаимовыгодные проекты.

Китай предлагает ускорить создание зоны свободной торговли и возможность расчета в национальных валютах. Теснее будет сотрудничество не только в экономике, но и безопасности. На Саммите подписан объемный пакет документов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.