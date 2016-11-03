Новости экономики за 03.11.2016

Новости Беларуси. Рост рождаемости в Беларуси определил высокий спрос на детские товары. Торговля этим видом продукции остается одним из самых стабильных сегментов рынка. К тому же белорусы стали меньше покупать за рубежом и больше – на внутреннем рынке. Все подробности у нашего экономического обозревателя Натальи Надольской.

ЦВЕТЫ ЖИЗНИ

Родители на детях не экономят. Средняя выручка сетевых детских ритейлеров выросла в реальном выражении на несколько пунктов.

На первом месте в структуре продаж детская одежда – 35%. Более 30% рынка – товары для новорожденных. Покупатели отдают предпочтение продуктам ежедневной необходимости вроде подгузников или детского питания. На третьем месте игры и игрушки – около 25%. На обувь приходится 9-10%.

ПРИНЯТЬ НЕЛЬЗЯ УВОЛИТЬ

Число принятых на работу по стране впервые за год превысило число уволенных.

«Плюсовали» в начале осени три сферы. Во-первых, это образование, где нашли работу 18,5 тысяч человек. Также положительное сальдо в 36% в области творчества, спорта, развлечений и отдыха. В плюс 15% сработала сфера по временному проживанию и питанию.

КРАСОТА ТРЕБУЕТ СРЕДСТВ

До 80 парикмахерских и салонов красоты ежегодно открывается в столице.

Это больше, чем предполагают государственные социальные стандарты. Самая большая динамика по открытию объектов бытового обслуживания в спальных микрорайонах.

Цены на услуги парикмахерских регулируют владельцы заведений. В салонах класса «люкс» модельную стрижку и укладку сделают минимум за 25 рублей, а в обычных парикмахерских постригут и за 5.

Стрижка усов жителям мегаполиса обойдется от 5 до 10 рублей. Наголо побреют за 8 рублей. Помоют волосы за 10. В областных центрах и малых городах цены на парикмахерские услуги традиционно ниже столичных. Маникюр сделают и за 6 рублей.

По итогам торгов на валютно-фондовой бирже евро вырос, доллар и российский рубль подешевели. Курсы валют на завтра по Нацбанку: доллар – рубль 90, евро – 2 рубля 11 копеек, 100 российских рублей – 2 рубля 99 копеек белорусских, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.