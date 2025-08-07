Крупнейший за последние 80 лет лесной пожар охватил юг Франции

Крупнейший за последние 80 лет лесной пожар бушует на юге Франции. Огнем охвачены более 16 тысяч гектаров лесов, пламя дошло уже до жилых построек в департаменте Од. В результате погибла одна пожилая женщина, которая отказалась покидать свой дом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Число пострадавших в результате природной катастрофы возросло до 13 человек, в их числе семь пожарных. Судьба еще трех граждан остается неизвестной. Власти призывают жителей близлежащих районов меньше находиться на улице, чтобы избежать отравления дымом. Он достиг такой концентрации, что его видно даже из космоса. Но угрожает пожар не только здоровью людей: огонь уничтожает посевы и виноградники, которые составляют основу экономики региона. Власти начали расследование для установления причин возгораний. Тем временем на борьбу с огнем брошены почти две тысячи специалистов. Однако они не в силах взять ситуацию под контроль: слишком быстро распространяется пламя.