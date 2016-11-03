Сообщение Россельхознадзора о том, что в белорусском молоке обнаружены примеси сухого, не обосновано

Новости Беларуси. Сообщение о том, что в белорусском цельном молоке обнаружены примеси сухого — не обосновано. Новость без подтверждения фактами появилась на российских информационных лентах. Ссылка идет на Россельхознадзор. Впрочем, громкое заявление не подтвердилось. Скорей всего, речь идет о технической ошибке.

Александр Субботин, заместитель министра — директор Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Данный факт, данное событие не подтвердилось.

Сразу скажу, фактически это невозможно, потому что мы гарантируем качество.

Это уже громкая фраза, которую я устал повторять. Второе, у нас сейчас избыток сырья и даже глупо было бы как-то разбавлять сухим молоком. И третье, все протоколы, которые были нам выставлены и представлены, они через несколько часов были аннулированы.

Тем временем, уже 57 отечественных предприятий приняли участие в белорусско-российской программе мониторинга качества и безопасности пищевых товаров. Напомню, действует она с весны.

Процедура абсолютно добровольная.

В ходе нее продукцию изучают независимые лаборатории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Александр Ольшевский, генеральный директор «Евразийского агентства международного сотрудничества» (Россия):

Всё-таки на белорусских предприятиях уровень контроля качества и серьёзности подхода к качеству и безопасности продукции на порядок отличается от российского. Поэтому, конечно, в целом продукция очень достойная, качественная.