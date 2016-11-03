Прямой эфир

Сообщение Россельхознадзора о том, что в белорусском молоке обнаружены примеси сухого, не обосновано

03 ноября 2016 13:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сообщение о том, что в белорусском цельном молоке обнаружены примеси сухого — не обосновано. Новость без подтверждения фактами появилась на российских информационных лентах. Ссылка идет на Россельхознадзор. Впрочем, громкое заявление не подтвердилось. Скорей всего, речь идет о технической ошибке.

Александр Субботин, заместитель министра — директор Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:
Данный факт, данное событие не подтвердилось.

Сразу скажу, фактически это невозможно, потому что мы гарантируем качество.

Это уже громкая фраза, которую я устал повторять. Второе, у нас сейчас избыток сырья и даже глупо было бы как-то разбавлять сухим молоком. И третье, все протоколы, которые были нам выставлены и представлены, они через несколько часов были аннулированы.     

Тем временем, уже 57 отечественных предприятий приняли участие в белорусско-российской программе мониторинга качества и безопасности пищевых товаров. Напомню, действует она с весны.

Процедура абсолютно добровольная.

В ходе нее продукцию изучают независимые лаборатории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Александр Ольшевский, генеральный директор «Евразийского агентства международного сотрудничества» (Россия):
Всё-таки на белорусских предприятиях уровень контроля качества и серьёзности подхода к качеству и безопасности продукции на порядок отличается от российского. Поэтому, конечно, в целом продукция очень достойная, качественная.

# Экономика # Молоко в Беларуси # Александр Субботин # Александр Ольшевский

Другие новости рубрики

Все новости
В Гомеле 3 ноября запустят линию по выпуску энергосберегающего стекла
03 ноября 2016 07:23

В Гомеле 3 ноября запустят линию по выпуску энергосберегающего стекла

Белорусские производители вернулись из Казахстана с прибыльными заказами
03 ноября 2016 07:18

Белорусские производители вернулись из Казахстана с прибыльными заказами

Новости экономики за 02.11.2016
02 ноября 2016 19:02

Новости экономики за 02.11.2016