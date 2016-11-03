Качество на экспорт: молокопереработчики Минской области расширяют ассортимент, востребованный за рубежом

Новости Беларуси. Молокопереработчики Минской области совершенствуют свои экспортные возможности, расширяют ассортимент и повышают качество продукции, интересной зарубежному потребителю. Так, Копыльский филиал Слуцкого комбината по производству сыров, масла, сухих молочных продуктов более 90% своих изделий поставляет в Россию и Казахстан.

Между тем

в 2017 году здесь планируют выпускать сухую молочную сыворотку без минеральных солей.

Уже есть помещение под цех электродиализа. Через неделю начнется поставка оборудования, которое установят до конца года. Перспективный проект, полагают, окупится за год-полтора, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Иван Горбач, директор предприятия:

Мы сейчас сушим 45-50%, а будем сушить 80-90%. Почему – потому что она очень хорошо пользуется в России спросом и она в 2-2,5 раза дороже. И идет на экспорт. Ее очень хорошо покупают у нас. Ее используют в кондитерской промышленности, хлебопечении. Пищевой промышленности. Стоимость проекта 1 260 тысяч евро. Мы не берем кредиты под проценты, мы за свои собственные средства будем строить этот цех.