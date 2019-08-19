Советский район Минска и один из районов Стамбула подписали соглашение о сотрудничестве
Новости Беларуси. 19 августа в Минске подписано соглашение о сотрудничестве между Советским районом столицы и районом Бакиркёй турецкого Стамбула, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Гостей в первую очередь интересует обмен опытом в сфере медицины. Сегодня в университете информатики и радиоэлектроники турецкой делегации представили новейшие разработки в области лечения онкологии.
Бюлент Керимоглу, мэр района Бакиркёй Стамбула (Турция):
Мы приехали в Минск по приглашению консула в Стамбуле, который рассказал нам о красоте белорусской столицы. И мы захотели сами это увидеть. Мы приехали сюда, чтобы провести переговоры по экономическим, социальным, образовательным программам, а также в сфере туризма и здравоохранения.
Юрий Трущенко, глава Администрации Советского района:
На сегодняшний день у нас идет внешнеэкономическое сотрудничество с нарастающим итогом – плюс 3 % к уровню 2018 года. Надеюсь, что благодаря данному визиту, благодаря этому сотрудничеству нам удастся добавить еще несколько процентных пунктов в плюс.
К слову, совсем недавно в центральной части этого стамбульского района открылся Парк белорусско-турецкой дружбы. Стороны договорились, что в рамках следующего визита такая же парковая зона появится и в Минске.