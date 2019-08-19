Новости экономики за 19.08.2019

Новости Беларуси. Что изменилось для белорусов с введением новых правил ввоза фруктов и овощей в Россию, когда и насколько подорожает телефонная связь? С деловыми новостями наш экономический обозреватель Сергей Савицкий. ПЕРВЫЙ БЕЛОРУССКИЙ ТРОЛЛЕЙБУС ВЫХОДИТ НА УЛИЦЫ ИВАНО-ФРАНКОВСКА Белорусские троллейбусы активно продолжают заполнять улицы украинских городов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первая низкопольная машина прибыла в Ивано-Франковск.

Таким образом, отечественные производители начали исполнение крупного контракта, согласно которому до конца года город получит еще 28 единиц такой техники. Троллейбусы оборудованы системами кондиционирования, видеонаблюдения, Wi-Fi и кнопкой открытия дверей. Кроме того, в проекте для Ивано-Франковска впервые использована технология изготовления кузова из нержавеющей стали. КРУПНЫЙ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ОДЕЖДЫ ЗАПУСТИЛ ОНЛАЙН-ПРИМЕРКУ КРОССОВОК ОТ БЕЛОРУССКИХ РАЗРАБОТЧИКОВ Сразу три международных гиганта интернет-ритейла проводят эксперименты с разработкой белорусских программистов, которая позволяет примерять кроссовки с помощью смартфона. Одна из компаний уже запустила соответствующее приложение.