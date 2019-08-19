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Новости экономики за 19.08.2019

19 августа 2019 16:46
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Новости Беларуси. Что изменилось для белорусов с введением новых правил ввоза фруктов и овощей в Россию, когда и насколько подорожает телефонная связь? С деловыми новостями наш экономический обозреватель Сергей Савицкий.

ПЕРВЫЙ БЕЛОРУССКИЙ ТРОЛЛЕЙБУС ВЫХОДИТ НА УЛИЦЫ ИВАНО-ФРАНКОВСКА

Белорусские троллейбусы активно продолжают заполнять улицы украинских городов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первая низкопольная машина прибыла в Ивано-Франковск.

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Таким образом, отечественные производители начали исполнение крупного контракта, согласно которому до конца года город получит еще 28 единиц такой техники. Троллейбусы оборудованы системами кондиционирования, видеонаблюдения, Wi-Fi и кнопкой открытия дверей. Кроме того, в проекте для Ивано-Франковска впервые использована технология изготовления кузова из нержавеющей стали.

КРУПНЫЙ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ОДЕЖДЫ ЗАПУСТИЛ ОНЛАЙН-ПРИМЕРКУ КРОССОВОК ОТ БЕЛОРУССКИХ РАЗРАБОТЧИКОВ

Сразу три международных гиганта интернет-ритейла проводят эксперименты с разработкой белорусских программистов, которая позволяет примерять кроссовки с помощью смартфона. Одна из компаний уже запустила соответствующее приложение.

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На сегодняшний день в нем доступно около 100 моделей мужской и женской обуви. Теперь для их примерки достаточно открыть приложение, навести камеру на ногу, и программа обует на нее 3D-изображение выбранной модели.

Продавцы рассчитывают, что в категории кроссовок это сократит отказы после примерки перед их покупкой на 10-15 %. Сейчас они могут составлять до 60 %.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

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