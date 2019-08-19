В России начали действовать новые правила провоза фруктов и овощей через границу

Новости России. 19 августа в России начали действовать новые правила ввоза фруктов и овощей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь если в ручной клади или багаже их вес превысит 5 килограммов, потребуют фитосанитарный сертификат.
В случае его отсутствия продукты изымут и отправят обратно или уничтожат. Сертификат потребуется и для саженцев или срезанных цветов. Провозить можно не более трех букетов по 15 цветков в каждом.
Проверять будут багаж пассажиров, пересекающих только внешнюю границу Евразийского экономического союза. Так что для белорусов, следующих из нашей страны в Российскую Федерацию, ничего не поменяется. В принципе, как и для всех остальных рядовых граждан.
Подобные правила действуют в России уже около двух лет. А вступившее в силу постановление правительства просто гармонизировало нормы законодательства ЕАЭС и Российской Федерации.
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