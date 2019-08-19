В России начали действовать новые правила провоза фруктов и овощей через границу

Новости России. 19 августа в России начали действовать новые правила ввоза фруктов и овощей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь если в ручной клади или багаже их вес превысит 5 килограммов, потребуют фитосанитарный сертификат.

В случае его отсутствия продукты изымут и отправят обратно или уничтожат. Сертификат потребуется и для саженцев или срезанных цветов. Провозить можно не более трех букетов по 15 цветков в каждом.