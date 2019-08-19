Прямой эфир

В России начали действовать новые правила провоза фруктов и овощей через границу

19 августа 2019 16:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. 19 августа в России начали действовать новые правила ввоза фруктов и овощей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь если в ручной клади или багаже их вес превысит 5 килограммов, потребуют фитосанитарный сертификат.

В случае его отсутствия продукты изымут и отправят обратно или уничтожат. Сертификат потребуется и для саженцев или срезанных цветов. Провозить можно не более трех букетов по 15 цветков в каждом.

В России начали действовать новые правила провоза фруктов и овощей через границу-1

В России начали действовать новые правила провоза фруктов и овощей через границу-3

Проверять будут багаж пассажиров, пересекающих только внешнюю границу Евразийского экономического союза. Так что для белорусов, следующих из нашей страны в Российскую Федерацию, ничего не поменяется. В принципе, как и для всех остальных рядовых граждан.

Подобные правила действуют в России уже около двух лет. А вступившее в силу постановление правительства просто гармонизировало нормы законодательства ЕАЭС и Российской Федерации.

О других новостях экономики читайте здесь.

# Граница # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусские аграрии перешагнули шестимиллионный рубеж по намолоту зерна
19 августа 2019 08:36

Белорусские аграрии перешагнули шестимиллионный рубеж по намолоту зерна

«Встряхнуть голову и начинать работать». На что обратил внимание Александр Лукашенко во время поездки в Костюковичский район
18 августа 2019 18:13

«Встряхнуть голову и начинать работать». На что обратил внимание Александр Лукашенко во время поездки в Костюковичский район

«Чем больше поощрим людей, тем лучше». Подводим итоги рабочей поездки Президента в Стародорожский район
18 августа 2019 18:05

«Чем больше поощрим людей, тем лучше». Подводим итоги рабочей поездки Президента в Стародорожский район