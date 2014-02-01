Президент о модернизации белорусской деревообработки: За жесткость требований с вас никто спрашивать не будет, если будет результат

В Беларуси по эффективности с атомной энергетикой может сравниться производство продуктов питания, как мы уже выяснили в студии во время интервью, добыча калийных удобрений, нефтепереработка и еще один природный ресурс – лес. В пятницу президент Лукашенко устроил жесткий разговор в этой связи.

К модернизации отечественной деревообработки приступили еще несколько лет назад. 9 основных предприятий разработали планы техпереоснащения и начали их воплощение. Общая стоимость реализуемых проектов – миллиард евро. Но дело идет тяжело. Например, в Витебске, где должно было пройти совещание, к выпуску плит МДФ так и не приступили.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы договаривались встретиться в Витебске, дать оценку очередному этапу хода модернизации, да и определиться по некоторым кадровым вопросам. Как видите, сегодняшняя встреча у нас проходит не в Витебске, а в Минске. Александр Николаевич, а почему?

Александр Косинец, председатель Витебского областного исполнительного комитета:

Низкая эффективность вентиляционной системы формовочного пресса. Уровень формальдегида изначально превышал в пять раз предельно допустимые концентрации. Сейчас превышает в 2 раза. Поэтому в цехе находиться без респираторов небезвредно, работаем вместе с проектантами для того, чтобы улучшить вентиляционную систему.

Александр Лукашенко:

Кобяков.

Андрей Кобяков, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

В данный момент идет техническая работа по отладке работы оборудования. Просто предприятие к выпуску продукции, даже в небольших объемах, вот сейчас докладывают, что 20-25% мощности они буквально вчера запустили, идет выпуск, но режим нестабильный. Докладывать о том, что предприятие введено в эксплуатацию и дает продукцию, пока нельзя.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

В декабре Правительство обещало запустить эти производства. Это три завода: формование плиты, ее шлифовка (вторая линия) и ламинирование. В середине декабря была получена первая витебская плита. Сейчас идет отладка технологических режимов.

Александр Лукашенко:

Почему вы не выполнили обещанное, даже Семашко: консервативный срок в середине декабря получить продукцию, о которой вы только что сказали.

Михаил Мясникович:

Было желание сделать это в декабре. Это правильное желание. Но я думаю, что есть все основания для того, чтобы в феврале работа была обеспечена.

Александр Лукашенко:

Руководитель предприятия здесь присутствует? Так почему не выполнены обещания? Я не говорю о том, что я десятки раз переносил все эти сроки. Ведь решение Президента – это закон. Вы нарушили закон.

Анатолий Юхновец, генеральный директор ОАО «Витебскдрев»:

Работали день и ночь, товарищ президент.

Александр Лукашенко:

Андрей Владимирович, пригласите генерального прокурора, поручите в рамках уголовного дела рассмотреть все вопросы и посчитать убытки.

Модернизация деревообработки – не просто требование времени. Это реальный экспортный ресурс. Беларусь должна зарабатывать на своем лесном богатстве, но не дешевых полуфабрикатах, а на дорогой готовой продукции.

Александр Лукашенко:

В Беларуси на душу населения приходится 173 кубометра леса, что в 2,5 раза выше мирового уровня. Тем не менее, до недавних пор в нашем экспорте преобладал, еще один момент, лес-кругляк, или дешевые полуфабрикаты. То есть мы продавали лес-кругляк, спилив дерево в лесу, быстренько везли его за границу, тем самым за копейки продавая, поднимали мебельную промышленность Германии, во всем Евросоюзе, и оттуда покупали потом мебель, качественную бумагу и другие продукты с высокой добавленной стоимостью.

Между тем, сроки ввода новых производств постоянно срываются. По результатам анализа специалистов Госконтроля, в этом есть вина и проектировщиков, и строителей, и непосредственно руководителей предприятий.

С конца 2013 года концерном руководит Юрий Назаров. В своем выступлении он обрисовал довольно радужные перспективы отрасли. Но чтобы они стали реальностью, сегодня приходится решать целый комплекс вопросов, в том числе и финансовых.

Юрий Назаров, председатель концерна «Беллесбумпром»:

Надо оборотные средства, которых сегодня катастрофически не хватает на предприятиях. Те же Мосты, которые вы привели в пример, к сожалению сегодня предприятие не может загрузить современное фанерное производство из-за того, что не может купить фанерное сырье, которое есть сегодня у предприятий Минлесхоза.

Надежда Ермакова, председатель правления Национального банка Республики Беларусь:

Здесь, наверное, был бы лучше вариант, если бы собственник, то есть Правительство, дал займы под, может быть, 1-3%. Это решаемый вопрос.

То, что нерешаемых вопросов нет, доказывает опыт Ивацевичей. С вводом новых линий здесь вдвое увеличили выпуск продукции, нет проблем с рынками сбыта. Яркий пример успешной модернизации.

Александр Лукашенко:

Все предприятия, которые вошли в государственную инвестиционную программу и те предприятия, которые я сказал дополнительно, они должны быть, эти проекты, в этом году закончены. Крайний срок – 1 декабря.

Без дисциплины, железной дисциплины, вы ни одного вопроса не решите. За жесткость требований с вас никто спрашивать не будет, если будет результат.