Новости экономики за 02.11.2016

Новости Беларуси. Увеличился спрос на зимний ассортимент обуви в торговых центрах столицы. Ажиотажа пока нет, но продавцы уже подсчитывают выручку. Многие объявили сезонные скидки. Можно ли снизить цену, не экономя на качестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МОДНАЯ ЗИМА

На 1/3 увеличились продажи зимней обуви в магазинах столицы. Купить можно по сниженным ценам и в рассрочку. Модели из искусственной кожи традиционно дешевле, найти можно и за 40 рублей пару. Натуральная кожа и мех удорожают покупку:

цены стартуют от 70 рублей на детский ассортимент до 150 за элегантные женские зимние сапоги.

Покупательница:

У женщин обуви много, поэтому она как-то дольше носится. Сегодня выпал снег и оказалось, что у него промокают ноги, поэтому мы пришли сюда. Чтобы они носились, были натуральнее, тепленькие и удобные.

СПРОС НА ОТЕЧЕСТВЕННОЕ

В то же время минчане стали чаще покупать белорусские товары. Из продуктов питания это овощи, растительное масло, крупы. Увеличился спрос на отечественные телевизоры, холодильники, верхнюю одежду, обувь и парфюмерию.

В столице с начала года дополнительно заработали 65 фирменных магазинов отечественных производителей.

За полгода удельный вес реализации продукции белорусских производителей вырос на 0,5%, в том числе продуктов питания на 1%.

КАРТОШКА УРОДИЛА

Без малого 50 тысяч тонн картофеля планируют заложить в стабилизационные фонды страны.

80% от общего урожая белорусы вырастили на личных подворьях.

В 2016 году организации за собственные средства подготовили хранилища: отремонтировали, провели дезинфекцию, приобрели контейнеры и необходимое оборудование.

Хороший урожай картофеля в 2016 году, а это почти 6 миллионов тонн, специалисты объясняют использованием высокопродуктивных сортов и соблюдением сроков посадки и уборки.

ЗА ЧЕЙ СЧЕТ СВЕТ

Световой день сократился, расход электроэнергии увеличился.

За октябрь-ноябрь жильцы многоквартирных домов будут возмещать около 60%

от фактического потребления электроэнергии в местах общего пользования. Напоминаем, что

предельно допустимый тариф – 39 копеек на одного человека.

В летний период жители полностью оплачивали освещение в местах общего пользования. В случае осеннего превышения потребления электроэнергии в подъездах и во дворах разницу возместят жилищные организации из собственных средств.

ТУРИСТУ НА ЗАМЕТКУ

Ночью с 2 на 3 ноября оплата билетов на сайте Белорусской железной дороги через платежную систему «Расчет» (ЕРИП) будет недоступна в течение нескольких часов.

Плановые технологические работы в сети исключают услугу виртуального обслуживания клиентов.

В полночь же крупный авиаперевозчик страны снизит свои тарифы на регулярные маршруты на 50%.

Сниженные цены будут действовать только по маршруту туда-обратно. Это уже третья акция за год: весной по сниженным тарифам было выкуплено почти 50 тысяч мест.

По итогам торгов на валютно-фондовой бирже белорусский рубль заметно укрепился к российскому.

Доллар прибавил незначительно, курс на завтра – 1,90. Евро в плюсе больше копейки, курс на завтра – 2,10.

Российский рубль сдал позиции на копейку и за 100 российских дают 3 рубля белорусских.