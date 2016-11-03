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Белорусские производители вернулись из Казахстана с прибыльными заказами

03 ноября 2016 07:18
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Новости Беларуси. Новые контракты на поставку мясомолочной продукции.

Белорусские производители вернулись из Казахстана с заказами на 10 миллионов долларов.

Чуть скромнее результаты переговоров на поставку мебели – шкафы и диваны на 2 миллиона.

Кроме того, казахстанские партнеры заинтересованы в расширении сборочного производства зерноуборочных комбайнов на совместном предприятии в городе Костанай.

В стране уже работает три дилерских центра предприятия и спрос на технику растет.

Также Казахстан заинтересован в привлечении белорусских строителей для возведения жилья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Беларусь-Казахстан

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