Белорусские производители вернулись из Казахстана с прибыльными заказами

Новости Беларуси. Новые контракты на поставку мясомолочной продукции.

Белорусские производители вернулись из Казахстана с заказами на 10 миллионов долларов.

Чуть скромнее результаты переговоров на поставку мебели – шкафы и диваны на 2 миллиона.

Кроме того, казахстанские партнеры заинтересованы в расширении сборочного производства зерноуборочных комбайнов на совместном предприятии в городе Костанай.

В стране уже работает три дилерских центра предприятия и спрос на технику растет.

Также Казахстан заинтересован в привлечении белорусских строителей для возведения жилья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.