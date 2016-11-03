Белорусские производители вернулись из Казахстана с прибыльными заказами

Новости Беларуси. Новые контракты на поставку мясомолочной продукции.
Белорусские производители вернулись из Казахстана с заказами на 10 миллионов долларов.
Чуть скромнее результаты переговоров на поставку мебели – шкафы и диваны на 2 миллиона.
Кроме того, казахстанские партнеры заинтересованы в расширении сборочного производства зерноуборочных комбайнов на совместном предприятии в городе Костанай.
В стране уже работает три дилерских центра предприятия и спрос на технику растет.
Также Казахстан заинтересован в привлечении белорусских строителей для возведения жилья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.