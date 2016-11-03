Новости Беларуси. В Гомеле 3 ноября запустят линию по выпуску энергосберегающего стекла.
Новая линия позволит отказаться от импорта и полностью обеспечит потребности страны в прозрачном материале.
Он получил популярность благодаря значительному снижению теплопотерь, вплоть до 60%.
Мощность оборудования позволяет выпускать до 8 миллионов квадратных метров стекла,
для сравнения это площадь более 1100 футбольных полей, около половины объема планируется экспортировать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.