Плантации лечебных трав в Витебской области могут появиться с участием инвесторов из КНР

Новости Беларуси. Тайны китайской медицины на витебских землях. Плантации лечебных трав в северном регионе Беларуси могут появиться с участием инвесторов из КНР. Витебск принимает делегацию провинции Шаньдун. Гости знакомятся с экономическим потенциалом нашей страны. Им переданы коммерческие и инвестиционные предложения для более детального изучения.

Перспективы сотрудничества между странами огромные. Как пример – под Витебском самая большая гидроэлектростанция Беларуси построена с участием китайского капитала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.