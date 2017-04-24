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Плантации лечебных трав в Витебской области могут появиться с участием инвесторов из КНР

24 апреля 2017 10:36
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Новости Беларуси. Тайны китайской медицины на витебских землях. Плантации лечебных трав в северном регионе Беларуси могут появиться с участием инвесторов из КНР. Витебск принимает делегацию провинции Шаньдун. Гости знакомятся с экономическим потенциалом нашей страны. Им переданы коммерческие и инвестиционные предложения для более детального изучения.

Перспективы сотрудничества между странами огромные. Как пример – под Витебском самая большая гидроэлектростанция Беларуси построена с участием китайского капитала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Плантации лечебных трав в Витебской области могут появиться с участием инвесторов из КНР-1

Олег Мацкевич, заместитель председателя Витебского облисполкома:
У нас есть площадка в Болбасово, где разработан проект, мы строим там транспортнологистический, мультимодальный центр. Там будет не только перевалка товаров, но там будет и производство этих товаров, в том числе китайских. Поэтому нацелены на то, чтобы, например, партнер из Китая был из этой провинции. Кроме того, мы понимаем рынок, который у них рядом. Это Корея и Япония.

В 2016 году товарооборот между Витебской областью и Китаем превысил 120 миллионов долларов. В КНР поставлялись рапсовое масло, кожа, стекловолокно, древесина и лен.

# Экономика # Беларусь-Китай # Олег Мацкевич

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