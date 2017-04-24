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На нефтяном месторождении под Жлобином добыты первые баррели «черного золота»

24 апреля 2017 10:46
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Новости Беларуси. Первые баррели «черного золота» получили белорусские нефтяники на новом месторождении под Жлобином. По оценкам специалистов, в недрах находится до 800 тысяч тонн нефти.

Только за 2016 год прирост запасов нефти в Беларуси превысил плановые показатели в два раза.

Андрей Ковхуто, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:
Также прирощены запасы по мелу, строительным материалам, воде. Кроме минеральных ресурсов восстанавливается и увеличивается потенциал природный.

В начале года на нефтяной карте Беларуси появилось одно из крупнейших месторождений. Его запасы оценивают почти в два миллиона тонн. Они залегают на глубине 5 тысяч метров. Несмотря на это, расчеты показали целесообразность добычи «черного золота» на Угольском месторождении. сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Нефть в Беларуси # Андрей Ковхуто

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