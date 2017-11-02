Новости экономики за 02.11.2017

Новости Беларуси. Национальный аэропорт Минск становится крупнейшим транзитным авиаузлом в регионе, заметно потеснив конкурентов. Треть прилетающих в столицу Беларуси пассажиров летят транзитом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К концу года в воздушной гавани побывает, по сути, все население Хорватии – 4 миллиона человек. Аэропорт – это крупнейший национальный инфраструктурный проект. МИНСКИЙ ХАБ

Люди, хорошо знакомые с математикой, меня поймут сразу. С прошлого года количество пассажиров, прилетевших в Минск, выросло на 123%. За два года рост в 4 раза. Это очень много и очень хорошо для страны. Так, например, жители Псковской и Смоленской областей России все чаще выбирают Минск в качестве своего аэропорта, он ближе и удобнее, чем московские. Кстати, по международной классификации, белорусская авиагавань стала считаться хабом из-за роста именно транзитных пассажиров. Это значит короткие стыковки и приемлемые цены. Популярные направления из Украины, России и Казахстана. Всего же из Минска можно улететь по 60 направлениям. Во многом случилось это из-за логистической политики национального авиаперевозчика и введения пятидневного «безвиза». Напомним, он действует только по прилету в аэропорт.

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При реформе оплаты услуг ЖКХ обязательно рассмотрят так называемый гомельский эксперимент. Последние 13 лет жители трех районов города – Центрального, Советского и Железнодорожного – платили за отопление напрямую производителю – предприятию «Гомельэнерго», минуя коммунальные службы. И вот, подводя итоги, оказалось, что без посредников качество оказываемых услуг стало лучше, ведь в случае холодных батарей, звонить нужно было не посреднику, а сразу производителю. Снизились затраты, стало меньше жалоб, и был оптимизирован штат местного коммунального ведомства.