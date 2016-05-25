Социальная политика станет главной темой 3-его Форума регионов Беларуси и России

Новости Беларуси. Две страны и сотни участников. Третий форум регионов Беларуси и России соберет представителей министерств и парламентов обоих государств и не только. На минской площадке обсудят инициативы по расширению сотрудничества в непростых экономических условиях. Сценарий проведения и организацию предстоящей встречи сегодня обсуждали в Совете Республики.

Агрокомбинат из Могилевской области. С российскими регионами торгует не первый год. Москва, Санкт-Петербург, Липецк, Брянск. Не так давно наладили поставки в Красноярск и даже в Магадан. Всего 14 российских регионов. Третий форум, надеются, поможет открыть новые российские горизонты.

Екатерина Заровская, заместитель генерального директора агрокомбината:

Нашим восточным соседям можем предложить колбасные изделия, очень качественную, хорошую продукцию., полуфабрикаты из мяса птицы, свинина, говядина. Достойно качества. Я думаю, что этот форум поможет, как можно лучше показать продукцию как Республики Беларусь, так и нашего агрокомбината. И настроить какие-то деловые контакты.

Впрочем, промышленность и сельское хозяйство широко обсуждались на предыдущих форумах. В Сочи год назад было подписано два десятка соглашений и заключены контракты, по крайней мере, на 250 миллионов долларов. Третий форум будет посвящен, прежде всего, социальной политике. А это здравоохранение, гуманитарное сотрудничество, социальная защита.

Марианна Щеткина, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Очень важно найти новые точки соприкосновения, выявить определенные проблемные вопросы, а они, конечно же, есть. Потому что полной унификации законодательства у двух государств никогда не будет и быть не должно. Но, вместе с тем, все делается в интересах граждан, для того чтобы они могли свободно переезжать из одного государство в другое, чтобы человек максимально не терял свои права, которые он имеет в стране проживания.

Тесные связи традиционно в науке. Наши ученые работают вместе над многими проектами. А, кроме того, образование. Белорусы вправе выбрать вуз в России, напротив, студенты из соседней страны часто приезжают учиться к нам.

Юлия родом из Смоленского региона. Выбрала Белорусско-Российский университет. Для соседних стран это совместная кузница кадров. Существует уже 12 лет.

Юлия Авдеева, студент Белорусско-Российского университета:

При поступлении условия вообще не отличались от белорусского бюджета. То есть одинаково для белорусов и россиян. Единственное отличие – на российский бюджет не учитывается средний балл аттестата.

Для того, чтобы белорусы и россияне имели равные права и равные возможности — сделано уже не мало. Но и стремиться есть к чему. Потому организаторы третьего форума ставят главную задачу — обсудить инициативы, найти решение острых проблем, то есть проработать конкретную практическую составляющую этого масштабного мероприятия.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Площадка форума – это как раз то место, где можно опробовать, «обкатать» определенные предложения по совершенствованию нашего сотрудничества на фоне тех проблем, которые переживает мировая экономика. Есть определенные сложности, трудности и во взаимных отношениях. Поэтому должны быть инициативы, которые позволяют минимизировать те или иные проблемы, которые складываются в экономической и социальной жизни наших государств.

Пленарные заседания, круглые столы, конференции, выставки. Молодежные форумы и даже спартакиада. Прямые контакты между предприятиями, организациями. Общие темы для разговоров есть у парламентариев, представителей министерств-ведомств. Причем запланированы и контакты на самом высоком уровне. Третий форум регионов Беларуси и России состоится в Минске уже 7-8 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.