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«Смотрите, чтобы не было искусственного объединения, дележа». Президент поставил жёсткие задачи перед новыми руководителями

18 сентября 2018 14:17
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Новости Беларуси. Новые лица в районных и областных исполкомах, диппредставительствах, некоторых госорганах. Таковы итоги сегодняшнего кадрового дня у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кадровый вторник у Президента. Новые лица в районных и областных исполкомах, диппредставительствах, некоторых госорганах

«Смотрите, чтобы не было искусственного объединения, дележа». Президент поставил жёсткие задачи перед новыми руководителями-1

Так, Игорь Брилевич отныне председатель Пинского райсполкома, Михаил Киселевич отвечать будет за район Лепельский. А вот Александр Боданин уедет в Браславский. Его предыдущая должность – зампредседателя Миорского райисполкома.

Перед каждым из руководителей Александр Лукашенко поставил жесткие задачи. К примеру, глава государства интересовался опытом по объединению предприятий в сфере АПК в Пинском районе и предупредил, что этот процесс нельзя осуществлять искусственно. Ведь с одной стороны, предприятие-интегратор должно придать импульс развитию, с другой – экономику обеих организаций нельзя загубить.

«Смотрите, чтобы не было искусственного объединения, дележа». Президент поставил жёсткие задачи перед новыми руководителями-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Смотрите, чтобы не было искусственного объединения, дележа и так далее и тому подобное. Если вы что-то делаете, то надо делать осознанно.

Допустим, если ваши хозяйства присоединяли к мясокомбинату, возможно, в этом есть смысл, поскольку это конечный продукт, который перерабатывает мясокомбинат, деньги какие-то там есть, его еще принято называть неким интегратором. Но главное, чтобы толк был, чтобы то хозяйство или организация, к которой идет присоединение, она могла что-то дать присоединяемому.

Ну и еще у нас болезнь есть. Видим хорошее предприятие, работает хорошо. Взяли, повесили ему, не продумав... Надо будет заниматься точно так, как занимаемся Оршей. Посмотреть предприятия. У них не та ситуация, что в Орше. Но, тем не менее, по этому пути нам надо двигаться. И вы на это обратите внимание. Может даже побывать ему в Орше, посмотреть, в каком направлении двигаться.

Еще раз подчеркиваю: Пинск – это не Орша. Тем не менее, этот тренд, основное направление вам надо учитывать.

«Смотрите, чтобы не было искусственного объединения, дележа». Президент поставил жёсткие задачи перед новыми руководителями-7

«Смотрите, чтобы не было искусственного объединения, дележа». Президент поставил жёсткие задачи перед новыми руководителями-9

Также помощником Президента – инспектором по Витебской области назначен Виталий Вовк. Изменения есть и в дипломатическом корпусе. Представлять наши интересы в Латвии будет Василий Маркович, до этого возглавлявший главное кадровое управление МИДа, а в Финляндии – Алексей Самосуев, тоже не один год проработавший в Министерстве иностранных дел.

В сотрудничестве с Латвией Александр Лукашенко видит большой потенциал. Вместе мы можем заработать. Среди актуальных тем – использование местной портовой инфраструктуры, сотрудничество с белорусскими цементными заводами, сфера высоких технологий, взаимные инвестиции.

Александр Лукашенко: «Через Латвию мы можем обеспечить беспрепятственный, нормальный выход к морю»

# Отставки и назначения в Беларуси # Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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