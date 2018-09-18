«Смотрите, чтобы не было искусственного объединения, дележа». Президент поставил жёсткие задачи перед новыми руководителями

Перед каждым из руководителей Александр Лукашенко поставил жесткие задачи. К примеру, глава государства интересовался опытом по объединению предприятий в сфере АПК в Пинском районе и предупредил, что этот процесс нельзя осуществлять искусственно. Ведь с одной стороны, предприятие-интегратор должно придать импульс развитию, с другой – экономику обеих организаций нельзя загубить.

Так, Игорь Брилевич отныне председатель Пинского райсполкома, Михаил Киселевич отвечать будет за район Лепельский. А вот Александр Боданин уедет в Браславский. Его предыдущая должность – зампредседателя Миорского райисполкома.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Смотрите, чтобы не было искусственного объединения, дележа и так далее и тому подобное. Если вы что-то делаете, то надо делать осознанно.

Допустим, если ваши хозяйства присоединяли к мясокомбинату, возможно, в этом есть смысл, поскольку это конечный продукт, который перерабатывает мясокомбинат, деньги какие-то там есть, его еще принято называть неким интегратором. Но главное, чтобы толк был, чтобы то хозяйство или организация, к которой идет присоединение, она могла что-то дать присоединяемому.

Ну и еще у нас болезнь есть. Видим хорошее предприятие, работает хорошо. Взяли, повесили ему, не продумав... Надо будет заниматься точно так, как занимаемся Оршей. Посмотреть предприятия. У них не та ситуация, что в Орше. Но, тем не менее, по этому пути нам надо двигаться. И вы на это обратите внимание. Может даже побывать ему в Орше, посмотреть, в каком направлении двигаться.

Еще раз подчеркиваю: Пинск – это не Орша. Тем не менее, этот тренд, основное направление вам надо учитывать.