Новости экономики за 22.04.2022

Какую продукцию белорусского производства готовы закупать предприятия Армении и к чему приведет острая нехватка автомобильных комплектующих в Европе и России?

БЕЛАРУСЬ И АРМЕНИЯ ПОДПИСАЛИ КОНТРАКТЫ НА 20 МЛН ДОЛЛАРОВ

Армянское предприятие по производству аккумуляторов готово сотрудничать с белорусским автопромом. Компания намерена поставлять аккумуляторы для автобусов, машин и грузовиков, которые затем будут экспортироваться в Армению. Белорусский холдинг по производству бытовой техники и электроники в свою очередь готов поставлять в Армению свою продукцию.

Товарооборот между нашими странами демонстрирует хорошую динамику и растет из года в год. На недавней встрече глав предприятий и представителей государственных органов белорусские и армянские компании подписали контракты на сумму свыше 20 миллионов долларов.