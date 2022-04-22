Прямой эфир

Новости экономики за 22.04.2022

22 апреля 2022 15:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Какую продукцию белорусского производства готовы закупать предприятия Армении и к чему приведет острая нехватка автомобильных комплектующих в Европе и России?

С деловым обзором в программе Новости «24 часа» на СТВ экономический обозреватель Наталья Надольская.

Новости экономики за 22.04.2022-1

БЕЛАРУСЬ И АРМЕНИЯ ПОДПИСАЛИ КОНТРАКТЫ НА 20 МЛН ДОЛЛАРОВ

Армянское предприятие по производству аккумуляторов готово сотрудничать с белорусским автопромом. Компания намерена поставлять аккумуляторы для автобусов, машин и грузовиков, которые затем будут экспортироваться в Армению. Белорусский холдинг по производству бытовой техники и электроники в свою очередь готов поставлять в Армению свою продукцию.

Товарооборот между нашими странами демонстрирует хорошую динамику и растет из года в год. На недавней встрече глав предприятий и представителей государственных органов белорусские и армянские компании подписали контракты на сумму свыше 20 миллионов долларов.

Новости экономики за 22.04.2022-4

АВТОМОБИЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ В ЕВРОПЕ И РОССИИ ИСПЫТЫВАЕТ ОСТРУЮ НЕХВАТКУ КОМПЛЕКТУЮЩИХ

Автомобильная отрасль в Европе и России испытывает острую нехватку комплектующих. Многие компании уже приостановили производство. Это напрямую влияет на цены и наличие автомобилей в автосалонах. Мировой автопром ждет дефицит аккумуляторов для электромобилей, и эта проблема превзойдет по остроте нехватку чипов. Уже не хватает ключевых элементов для производства аккумуляторов: кобальта, лития и никеля. Растущий спрос на запчасти для электромобилей и нехватка критически важных материалов для производства ведут к резкому сокращению предложения электромобилей на рынке.

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Отказаться от всего лишнего». Как распределят бюджет Беларуси в 2022-м, рассказывает министр финансов
22 апреля 2022 13:28

«Отказаться от всего лишнего». Как распределят бюджет Беларуси в 2022-м, рассказывает министр финансов

Александр Лукашенко: «Главное – это экономика. Если рухнет экономика, никому никакой курс не нужен будет»
22 апреля 2022 10:28

Александр Лукашенко: «Главное – это экономика. Если рухнет экономика, никому никакой курс не нужен будет»

Месторождения нефти нашли на юге Гомельской области. Ресурс превышает 6 млн тонн
21 апреля 2022 13:28

Месторождения нефти нашли на юге Гомельской области. Ресурс превышает 6 млн тонн