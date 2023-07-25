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Скоро первый миллион – в Беларуси уже намолотили 950 тысяч тонн зерна нового урожая

25 июля 2023 07:47
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Новости Беларуси. 25 июля в Беларуси ожидается первый миллион тонн зерна нового урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Скоро первый миллион – в Беларуси уже намолотили 950 тысяч тонн зерна нового урожая-1

На утро намолочено 950 тысяч тонн зерна. Учитывая, что за предыдущий день добавилось более 100 тысяч, наше утверждение практически достоверно, если только не вмешаются прогнозы синоптиков. Дождь и грозы обещают они сегодня, но не повсеместно. Посему аграрии продолжат уборку зерновых и зернобобовых. Они уже обмолочены на 14 % площадей.

# Уборочная кампания # Экономика # Фотофакт

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