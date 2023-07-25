Скоро первый миллион – в Беларуси уже намолотили 950 тысяч тонн зерна нового урожая

На утро намолочено 950 тысяч тонн зерна. Учитывая, что за предыдущий день добавилось более 100 тысяч, наше утверждение практически достоверно, если только не вмешаются прогнозы синоптиков. Дождь и грозы обещают они сегодня, но не повсеместно. Посему аграрии продолжат уборку зерновых и зернобобовых. Они уже обмолочены на 14 % площадей.