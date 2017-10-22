«Большая потребность в профессиональных кадрах»: как выбирали сотрудников для индустриального парка «Великий камень»

Новости Беларуси. Кадровый персонал для компаний «Великого камня» выбирали в индустриальном парке 22 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для потенциальных сотрудников крупных белорусских и китайских кампаний был организован специальный конкурс на лучший перевод. Желание продемонстрировать собственные навыки, а в перспективе и трудоустроиться, проявили более 50 молодых специалистов. На протяжении 2 дней они сдавали письменные тесты, аудирование и устный перевод. Оценивало соискателей профессиональное жюри.

Анна Алюшина:

Сложнее всего – это самый последний этап – синхронный перевод, то есть перевод с отставанием примерно в 3 секунды от говорящего.

Чэнь Сяо:

На русском языке самое сложное для китайцев – это грамматика. Потому что в русском языке одно слово может иметь очень много изменений.

Сюй Баомин, заместитель директора по экономическим вопросам компании по развитию китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень»:

«Великий камень» – это жемчужина и образец двустороннего сотрудничества в рамках экономического пояса «Шелковый путь». Резидентами парка уже являются 20 компаний. Планируется, что до конца года это число вырастет до 23 или 24. Поэтому есть большая потребность в профессиональных кадрах, которые могли бы обеспечивать качественную коммуникацию.