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Указ №337, направленный на либерализацию бизнеса, вступает в силу 22 октября

22 октября 2017 11:28
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Новости Беларуси. С 22 октября в Беларуси вступает в силу 337-й указ, направленный на либерализацию бизнеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документ расширяет перечень видов экономической деятельности, под которые не нужно открывать ИП.

Указ №337, направленный на либерализацию бизнеса, вступает в силу 22 октября-1

В этот список вошли парикмахеры, кондитеры, дизайнеры интерьеров, печники и ряд других. То есть в указе фактически легализованы те услуги, которые можно оказывать на дому. Для того, чтобы вести такой бизнес на законных основаниях, необходимо уведомить об этом налоговые органы и уплатить единый налог. Ожидается, что документ создаст дополнительные условия для самозанятости белорусов, а также положительно отразится на развитии предпринимательства в стране.

# Экономика # Бизнес в Беларуси

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