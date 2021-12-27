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В Беларуси планируют установить налог с доходов физлиц при продаже грибов и ягод

27 декабря 2021 18:36
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Новости Беларуси. В Беларуси планируют установить налог с доходов физлиц от продажи грибов и ягод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси планируют установить налог с доходов физлиц при продаже грибов и ягод-1

Притом условие, когда нужно оплатить такой сбор, – прибыль выше чем 5 800 рублей. Ближе к цифрам – размер налога 10 % от суммы, которая превышает 200 базовых величин. Речь о лекарственных растениях, ягодах, грибах орехах и иной дикорастущей продукции. На оплату дается 30 дней с момента получения извещения.

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# Налоги # Экономика # Кристина Сущеня # Фотофакт

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