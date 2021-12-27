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Новости экономики за 27.12.2021

27 декабря 2021 19:10
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Насколько вырос экспорт Беларуси в страны, не входящие в ЕАЭС, сколько тратит в среднем белорусская семья в месяц на продукты питания и почему продовольствие Германии под угрозой?

С деловым обзором понедельника в программе «Неделя» на СТВ экономический обозреватель Кристина Сущеня.

Новости экономики за 27.12.2021-1

Китайские санкции лишат Клайпедский порт в Литве трети товарооборота. Таким прогнозом поделился президент ассоциации компаний, которые занимаются погрузкой и разгрузкой товаров в литовских портах. Исправить ситуацию будет непросто. Пекин отказывается от любых предлагаемых литовскими властями вариантов разрешения вопроса. Ранее сообщалось, что Вильнюс может потерять до 5 миллиардов евро из-за санкций. Добавим, что отношения между странами резко обострились после открытия Вильнюсом представительства Тайваня. Пекин выслал литовского посла и пригрозил закрыть свои рынки для литовской продукции.

Омикрон угрожает производству продовольствия в Германии. Читайте здесь.

Новости экономики за 27.12.2021-4

Официальный курс белорусского рубля по отношению к иностранным валютам. По данным Нацбанка, 27 декабря евро, доллар и российский рубль подорожали.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Кристина Сущеня # Фотофакт

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