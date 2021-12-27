Новости экономики за 27.12.2021

Насколько вырос экспорт Беларуси в страны, не входящие в ЕАЭС, сколько тратит в среднем белорусская семья в месяц на продукты питания и почему продовольствие Германии под угрозой?

Китайские санкции лишат Клайпедский порт в Литве трети товарооборота. Таким прогнозом поделился президент ассоциации компаний, которые занимаются погрузкой и разгрузкой товаров в литовских портах. Исправить ситуацию будет непросто. Пекин отказывается от любых предлагаемых литовскими властями вариантов разрешения вопроса. Ранее сообщалось, что Вильнюс может потерять до 5 миллиардов евро из-за санкций. Добавим, что отношения между странами резко обострились после открытия Вильнюсом представительства Тайваня. Пекин выслал литовского посла и пригрозил закрыть свои рынки для литовской продукции.