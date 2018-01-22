Сколько будет стоить вывоз мусора по новым тарифам в Минске?

Новости Беларуси. Пользуетесь ли вы мусоропроводом? Как оказалось, это накладно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вопросы экологии в столице совместили с вопросами экономии. В Минске установлены новые тарифы на вывоз мусора. Цены рознятся от типа домов.