Новости экономики за 22.01.2018

Новости Беларуси. Всю эту неделю в столице Судана Хартуме будет проходить масштабная выставка белорусской техники. Экспозиция организована торгово-промышленной палатой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напоминаем, ровно год назад состоялся визит Президента Александра Лукашенко в эту африканскую страну. Во время переговоров речь шла в том числе и о поставках белорусской техники. Точечные контракты были подписаны в течение года, сейчас началась активная маркетинговая стратегия. В выставке примут участие такие компании как, например, БелаАЗ, «Бобруйскагромаш» и «Атлант». Прием заявок на участие продолжается.