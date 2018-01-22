Прямой эфир

Новости экономики за 22.01.2018

22 января 2018 16:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси.  Всю эту неделю в столице Судана Хартуме будет проходить масштабная выставка белорусской техники. Экспозиция организована торгово-промышленной палатой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напоминаем, ровно год назад состоялся визит Президента Александра Лукашенко в эту африканскую страну. Во время переговоров речь шла в том числе и о поставках белорусской техники. Точечные контракты были подписаны в течение года, сейчас началась активная маркетинговая стратегия. В выставке примут участие такие компании как, например, БелаАЗ, «Бобруйскагромаш» и «Атлант». Прием заявок на участие продолжается.

Новости экономики за 22.01.2018-1

В продажу поступила белорусская олимпийская форма. Где можно купить и за сколько?

Сколько будет стоить вывоз мусора по новым тарифам в Минске?

Семейный капитал в стране составил 474 миллиона долларов

Торги на валютно-фондовой бирже закончились такими цифрами: за евро просят 2 рубля 41 копейку, американский доллар на прежнем уровне – сегодня 1 рубль 97. Российский рубль тоже на уровне пятницы: за сотню – 3,49 нашими.

# Экономика # Фотофакт # Экономическая рубрика # Кирилл Казаков

Другие новости рубрики

Все новости
Семейный капитал в стране составил 474 миллиона долларов
22 января 2018 16:36

Семейный капитал в стране составил 474 миллиона долларов

Сколько будет стоить вывоз мусора по новым тарифам в Минске?
22 января 2018 16:35

Сколько будет стоить вывоз мусора по новым тарифам в Минске?

БВФБ: курс доллара и российского рубля растет, а евро продолжает дешеветь
22 января 2018 12:20

БВФБ: курс доллара и российского рубля растет, а евро продолжает дешеветь