Мясникович потребовал в течение недели внести задание по привлечению валюты от приватизации - не менее 1,5 миллиардов долларов

Новости Беларуси. Невысокие темпы сокращения складских запасов, низкий уровень экспорта, а также нарастающий, в том числе за счет недобросовестных поставщиков, импорт, приводят к дефициту во внешней торговле. В правительстве сегодня подводили итоги за 9 месяцев текущего года. Прогнозные показатели выполнены не полностью. Реализованы не все инвестиционные проекты, а эффект от модернизации на некоторых предприятиях слишком низкий.

Премьер-министр раскритиковал деятельность отдельных ведомств и местную власть, а также дал ряд поручений.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Сегодня решения должны быть жесткими и однозначными. Нельзя никому прощать безответственность заявления и неисполнительность. К сожалению, у нас, у целого ряда руководителей, просматривается такая тенденция: слово дать, но его не сдержать. Многим присутствующим в этом зале необходимо усвоить золотое правило экономики: что кредиты надо возвращать, а обещания выполнять. Это к тому, что целый ряд руководителей сегодня берет кредиты, не думая об эффективность проекта.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Госкомимуществу надо в течение буквально недели внести в Совет Министров задание по привлечению валюты от приватизации в объеме не менее 1,5 миллиардов долларов США. Приток этих средств в золотовалютные резервы позитивно повлияет на стабилизацию кредитно-депозиционного рынка, и представится возможным снизить ставки по рублевым кредитам. Ограниченные кредитные и собственные ресурсы следует сконцентрировать в IV квартале на вводных объектах с высокой степенью готовности. Другие объекты не кредитовать.

Особое внимание обратили на рентабельность предприятий: показателями успешной работы должны выступать средства на счетах и экспорт товаров с привлечением валютной выручки. В частности, вдвое снизился этот показатель в сельском хозяйстве. Не полностью реализованы планы по возведению сборочных производств и новых предприятий. Как отметили сегодня в Правительстве, недоработки в исполнении социально-экономических прогнозных показателей должны быть учтены в следующем году, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.